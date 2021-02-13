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黎智英獄中過年妻兒初一探監　港懲教署提供「炆齋」加菜

▲黎智英在囚車戒護下抵達法院聆聽宣判。（圖／路透）

▲黎智英被法院拒絕保釋，在赤柱監獄度過農曆年。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被法院拒絕保釋，在赤柱監獄度過農曆年。港媒報導，黎智英妻子李韻琴及幼子黎順恩於昨（12）日探望在獄中的黎智英，手上並未攜帶物資。此外，香港懲教署在農曆年替受刑人加菜，除夕夜每人會獲得一隻雞腿及一粒橘子，大年初一則額外供應炆齋（製作原料主要有冬菇、蝦米）等。

▲香港民眾過年會到廟宇燒香祈福。（圖／路透）

▲香港民眾過年會全家到廟宇燒香祈福，黎智英一家人卻無法團圓。（圖／路透）

《東網》報導，黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，終審法院撤銷保釋決定，黎智英得在赤柱監獄內度過農曆新年，至12日止，已被還押43天。李韻琴及黎順恩乘坐私家車抵達赤柱監獄，黎順恩下車後突然伸手到褲頭位置調整皮帶，其後步入院所範圍，登上懲教署的高爾夫球車前往探監室，「二人逗留約一個半小時後，於早上約11時半步出院所，雙雙離開。」

此外，包括黎智英在內的受刑人在監獄內過農曆年，都會由香港懲教署統一提供加菜服務。據悉，黎智英可在初一時選擇「私家飯」，赤柱監獄的「私家飯」多由赤柱一間茶餐廳供應，他亦可選擇吃「囚犯飯」，會額外供應炆齋等食物。

報導稱，懲教署在農曆新年、中秋節及聖誕節會為在囚人士「加菜」，以表達署方在重要節日時對他們的關懷。除夕（11日）時，每名在囚人士獲加派雞腿及柑橘一個，而素食者亦有冬菇、草菇、粉絲及柑橘一個。年初一（12日）及初二（13日）則按不同餐類的在囚人士分別加派炆齋、素春卷、臘腸及羊肉等。

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