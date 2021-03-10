堅定廢核！盼為能源轉型找出路　環團：勿讓藻礁成核四重啟工具

▲桃園白玉藻礁。（圖／記者林振民攝）

記者崔至雲／台北報導

近日天然氣第三接收站與藻礁保育引發社會熱烈討論，地球公民基金會等環保團體今（10日）發聲明指出，「我們牽涉到台灣能源轉型的複雜問題，需要通盤的規劃與細緻的討論，並非絕對的零和遊戲」，並呼籲，應釐清三接和藻礁保育的課題，共同建構台灣能源轉型藍圖路徑，勿讓國民黨和核電幫做為核四重啟的政治工具。

環團認為，能源轉型需要系統思考，要攤開各層面的科學證據，啟動公共討論。例如「三接緩建、重新選址」對中南部空污改善的影響，是否能夠透過交通或其他逸散源的減污來達成？需要評估討論。而有關天然氣減供，導致無法持續減少碳排放，在台商回流，半導體產業的擴張下，是否能夠透過大力節能、積極布建綠電或合理調整電價，建立低碳產業規範、降低需求端的用電成長來達成，也是一大挑戰。



環團指出，對於藻礁公投是否被擁核幫綁架，做為「核四重啟」公投的動員工具？他們認為國民黨的態度最為關鍵。在國民黨江啟臣主席表態支持藻礁公投後，至今國民黨並沒有提出通盤的能源轉型和減碳減污規劃，台中市長盧秀燕一直都主張要讓中火燃煤提前除役和拆除，但又阻擋天然氣電廠興建，對於經濟部王美花部長說通過藻礁公投就要多燒煤炭，則是回嗆希望中央做到「保存藻礁、愛護環境，和減煤減碳兩全其美」，這看似面面俱到、呼應民眾期待的說法，仍然沒有交代有何替代方案？



環團對國民黨高層喊話，如果誠心要談藻礁保育，就要先對國民黨執政時期的開發案道歉反省，提出盧市長所謂「兩全其美」的替代方案，並且明確出來反對核四重啟，否則就是和核電幫一樣在利用藻礁綁架民意來推銷核電，就是假保育、真擁核。

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對於八月要舉辦的公投，環團再次呼籲「核四重啟公投，請投下反對票」；至於第三燃氣接收站要蓋在大潭這件事，呼籲民進黨政府彌補環評未討論完的爭議，不要以中油的片面資訊做為決策的基礎，應該舉辦聽證會或其他可能的對話形式，針對藻礁生態的程度、替代方案可行性，以及能源轉型、中南部減煤時程、老舊煤電廠除役的影響等重大爭議，把資料證據攤開來和社會對話，讓公民做出選擇。

環團最後強調，公共政策不是各吹一把號，籲請社會各界更多討論，釐清三接和藻礁保育的課題，共同建構台灣能源轉型藍圖路徑，勿讓國民黨和核電幫做為核四重啟的政治工具。

