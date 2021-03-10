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美女議員熱戀饒舌才子！居酒屋廝磨全直擊　信義區「真的同居」

本刊3月2日直擊，美女議員鍾沛君與音樂人陳布朗在台北市市民大道的居酒屋共進晚餐，席間互動親密甚至是耳鬢廝磨，兩人戀愛ING。（圖／本刊攝影組）

▲本刊3月2日直擊，美女議員鍾沛君與音樂人陳布朗在台北市市民大道的居酒屋共進晚餐，席間互動親密甚至是耳鬢廝磨，兩人戀愛ING。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

現任台北市大安、文山區國民黨籍市議員鍾沛君，2018年7月和導播前夫離婚後，隔年1月就與自己的辦公室主任藍恭唯傳出緋聞，今年年初，鍾沛君宣布自己罹患肺腺癌，所幸經開刀切除病灶重獲新生，而鍾沛君的「新生」不只如此，感情也如沐春風，本刊多次直擊，她與身兼饒舌歌手和居酒屋老闆的陳布朗（39歲）正在「熱戀ING」。

現年36歲的台北市議員鍾沛君，過去曾是模特兒、記者、主播，身高179公分的她，一雙修長美腿讓她在議會贏得「長腿姊姊」稱號，由於姣好外型、形象清新加上問政犀利，政壇前途一片看好。不過，鍾女今年1月4日卻在自己臉書粉專發文，表示身體出問題，健檢發現自己右肺異常增生，疑似罹患肺腺癌，包括自己的媽媽和阿姨也因為此病相繼離世。

心情五味雜陳的鍾沛君感嘆，她人生的路還沒走過一半，一方面也放不下自己7歲的女兒，在1月4日進手術房開刀切除病灶前，她還強撐著身體記錄著已經完成多項心願，其中1項是「聽人生中第1場五月天演唱會，在漫天煙花跟愛裡迎接了2021年」。這段看起來正面積極的文字，背後卻藏著貓膩，原來當天與鍾沛君一起跨年夜觀看五月天演唱會的就是她的新歡、39歲的音樂人、同時也是居酒屋老闆陳布朗。

3月5日晚間，陳布朗與鍾沛君遭本刊直擊一起外出用餐，餐後手牽手去牽車，並直奔陳布朗位在信義區的住處，兩人直到隔天上午9點都沒出門。（圖／本刊攝影組）

▲3月5日晚間，陳布朗與鍾沛君遭本刊直擊一起外出用餐，餐後手牽手去牽車，並直奔陳布朗位在信義區的住處，兩人直到隔天上午9點都沒出門。

本刊直擊，3月2日晚間9點18分，陳布朗開著鍾女的奧迪休旅車抵達他開設在市民大道4段上的「一氣水產」居酒屋，接著兩人走到隔壁，同樣是陳布朗開設的居酒屋「一氣爐端燒」用餐，席間陳布朗伸手輕輕撫摸鍾沛君臉頰，眼神中充滿愛憐，在陳布朗注視下，鍾沛君笑的花枝亂顫，臉上散發著戀愛光芒。

這頓宵夜一直吃到晚間12點，鍾沛君開車載著陳布朗，兩人直奔信義區吳興街巷弄內陳布朗的住處，鍾沛君應該是來過多次，只見她熟門熟路將車停進停車場，兩人回家後直到了隔天上午9點左右，奧迪休旅車才從停車場駛離。

鍾沛君外型姣好，曾是伊林模特兒，她當選議員後被爆出戀上男助理藍恭唯，桃花頗旺。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

▲鍾沛君外型姣好，曾是伊林模特兒，她當選議員後被爆出戀上男助理藍恭唯，桃花頗旺。

本刊截稿前致電鍾沛君，她聽完提問後大方認愛，表示兩人都單身，是正常成年人的交往，並透露兩人是在去年10月左右經由朋友介紹，到陳布朗的餐廳用餐而認識。「中間遇到我身體出狀況，在生病療養期間，增加了許多相處的機會」。

鍾沛君說，陳先生非常喜歡戶外運動，她自己大病初癒，也需要鍛鍊身體，因此跟著爬了好幾座台北附近的小山，「過去我幾乎不運動的」。鍾沛君最後強調，她對兩人的未來的確有思考過，也希望外界多給兩人一點空間。

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