母親節檔期開打　廣三、中友、大遠百化妝品備貨逾50萬組搶客

▲廣三SOGO感謝祭VIP預購自11日至16日開跑，全館感謝祭17日登場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

迎接母親節檔期，中部百貨率先開打，廣三SOGO感謝祭、中友29周年慶以及大遠百美麗購物節等，VIP預購都選在11日登場。百貨龍頭新光三越則壓軸選在4月1日開始。由於去年同期恰巧正是疫情最嚴峻時，今年百貨卯起來補血，光是彩妝保養品總計備貨逾50萬組，各家業績最高上看成長2到3成。

廣三SOGO前二月業績為8.3億元、年增13%，母親節促銷檔期業績目標瞄準12.5億元，約成長15%，感謝祭VIP預購自11日至16日，祭出全館滿3000送300元、化妝品滿2000送200、滿萬再加碼。全館感謝祭於3月17日登場，此外還有周周3Q禮，當日消費單筆888憑指定卡別即可兌換各式好禮。

中友29周年慶VIP預購同樣自11日開跑， 11日至4月7日推出滿千送佰活動，並與運動品牌聯名推出會員禮，只要持中友APP或中友家族卡，單筆消費滿1299元即可兌換，整檔業績預計挑戰15.44億元。

選在11日舉辦VIP預購的還有大遠百「美麗購物節」，業績上看27億元，化妝品、內睡衣滿3000送300、單筆1萬加送200；大家電單筆1萬送1000；3月11日起到4月5日國際精品單櫃滿萬送500，1F國際精品服飾指定專櫃單櫃滿1萬送1000。

▲母親節檔期開打，選在11日舉辦VIP預購的還有大遠百「美麗購物節」。（圖／記者游瓊華攝）



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