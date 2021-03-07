莊凌芸媽翻出「7年前母親節影片」　心碎問：不是答應我要回家？

記者曾筠淇／綜合報導

22歲的女歌手莊凌芸發跡於《聲林之王》，5日下午3時許跑回母校與前班導師聊天，怎料沒多久後就從10樓圖書館走廊墜樓身亡。媽媽得知噩耗後心碎不已，透露女兒當天出門前，還主動抱抱她，怎料下一次見面時，已是冰冷遺體；媽媽也在IG上，PO出莊凌芸2014年製作的母親節影片，表達想念之情。

莊媽在得知女兒墜樓身亡的噩耗後，悲痛不已。她在臉書上透露，當時愛女說想去台北與好友吃飯，並在出門前貼心的對她又摟又抱，告訴她「晚上我就回來了」，怎料再次見面時，「你卻是冰冷的遺體，媽媽心都碎了，你要媽媽如何是好？」

莊媽也在IG上，PO出莊凌芸2014年親手製作的母親節影片，難過表示「唱著歌的你！媽咪好想你！你可不可回來！不是答應我要回家的？」

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▲媽媽PO出愛女7年前製作的母親節影片。（圖／翻攝自莊媽媽IG）

從影片中可以見得，莊凌芸放了好幾張與媽媽的合照，並說「我是媽咪的小蘋果」，兩人感情看起來真的非常好。而影片中的背景樂，也是莊凌芸親自錄製，她用略帶青澀的嗓音唱著「You Raise Me Up」（你鼓舞了我），對母親的感謝、愛意，全都藏在歌聲裡。

據了解，莊凌芸在5日下午3時許跑回母校找老師聊天，但卻從10樓圖書館走廊墜樓身亡，檢警6日下午相驗後認定莊女從「高處墜落」身亡不需解剖。相驗時，她已經離異的父母昨（6日）均有到場，父親難過表示，有從監視器上看到女兒是自己翻牆墜落，母親則在另名男性友人陪同下難過痛哭，並在友人攙扶下眼泛淚光離開。

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