中部3水庫蓄水跌破10%！底部乾到可散步　下周辦抗旱演練

▲台中地區主要水庫霧社水庫蓄水今跌破10%，底部乾涸見底、雜草叢生。（圖／南投林管處提供）



記者游瓊華、高堂堯／台中報導

中南部水情拉警報，包括台中德基水庫、石岡壩、南投霧社水庫蓄水率都跌破10%，德基水庫僅剩9.9%、石岡壩8.9%，霧社水庫也只剩下9.8%，德基水庫乾涸見底、雜草叢生，還有人戲稱可以散步了，連石岡壩也可清楚見到壩底。

水利署統計，德基水庫蓄水量僅剩9.8%續創下47年來新低，根據南投林管處提供德基水庫最新景象，可見德基水庫底部幾乎全部露出，雜草叢生，乾到龜裂。

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水情告急，台中市長盧秀燕今天也宣布，除了協調工業用水大戶配合減量用水，也將開放72處新建建築工程工地地下水資源、6處水資源回收中心供民眾取水洗掃使用，下周一也會與中央進行抗旱演練，持續做好抗旱準備。

台中市經發局說明，台中地區主要水庫鯉魚潭及德基水庫蓄水量，分別僅剩15%及9.9%水情燈號持續在減量供水的橙燈，並實施全日減壓供水，市府已召開水情燈號紅燈分區供水演練會議，會同水利署及台水公司規劃於3月15日辦理抗旱演練，超前部署持續因應水情發展。

▲石岡壩蓄水率同樣跌破10%。（圖／石岡壩管理中心提供）

▲台中地區主要水庫霧社水庫蓄水今跌破10%，底部乾涸見底、雜草叢生。（圖／南投林管處提供）