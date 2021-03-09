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腳踏車失竊　台南新化警以拖鞋破竊案

▲台南市新化分局警方憑著竊盜犯嫌1雙拖鞋，循線破獲1起單車竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化分局警方憑著竊盜犯嫌1雙拖鞋，循線破獲1起單車竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區3月3日發生一起腳踏車竊案，唪口派出所員警沿竊嫌得手後逃逸路線調閱公、民有路口監視器，警方抽絲剝繭後終於發現犯嫌身影，8日下午4時許，警方前往犯嫌最後消失點巷內明查暗訪，發現１戶民宅門口有雙疑似竊嫌所穿的拖鞋，經策動後23歲許姓犯嫌到案自首坦承犯行，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市新化分局警方憑著竊盜犯嫌1雙拖鞋，循線破獲1起單車竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，這起竊案係由新化警分局唪口派出所受理，報案人報稱其所有腳踏在住家新化區中正路自宅騎樓失竊，該部腳踏車目前價值約新台幣2000元，案經警員連尉智、徐文獻、劉盈蓉、許閎舜等人，沿中正路竊嫌偷竊騎走腳踏車之逃逸路線沿線調閱監視器，發現竊嫌騎腳踏車逃逸至中正路578號前，將第1輛所偷的腳踏車棄置在該地，又再該地偷竊騎走第2輛腳踏車，所偷第2輛腳踏車騎到民生路215號前棄置後徒步離開，竊嫌徒步逃逸最後蹤影消失在信義路113巷口。

員警於8日下午4時許持所調到的竊嫌影像，至信義路111巷內明查暗訪時，發現一戶民宅門口有雙疑似竊嫌所穿拖鞋，向該戶民眾說明原由並出示監視影像後，犯嫌自知難逃於家人勸說下晚上6時42分到所自首說明，許嫌於警詢中坦承所有犯行，全案警詢後依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市新化分局警方憑著竊盜犯嫌1雙拖鞋，循線破獲1起單車竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局長余鴻恩呼籲民眾如擔心自行車遭竊可利用警方自行車烙碼服務，一旦失竊此烙碼便能讓警方辨識及連繫車主，此外！加上鎖防盜，透過多一層防護，能增加竊賊偷車的難度並拉長盜竊的時間，就能大大降低愛車被偷竊的機率。

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