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年輕妹「夾髮捲趴趴走」打扮全毀了　網狠酸：顏值扛不起

▲▼在路上捲髮捲。（圖／記者黃可昀攝）

▲很多女生都會在路上捲髮捲。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生為了讓瀏海有自然的弧度，都會在頭上夾著髮捲。一名男網友就發文表示，有些女生明明就打扮得很漂亮，但卻硬要在頭上夾個髮捲，「廣大的年輕人，你們真的沒有那個顏值能扛得起這種裝扮！」貼文曝光後，立刻掀起熱議，還有網友回應，「不懂+1」、「每個時代都有每個時代的潮流」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文直呼，「看不懂時下年輕人的著裝流行！」他時常在路上看見別人穿得很漂亮，卻在頭上夾髮捲，又或是穿著帥氣的服裝，但卻是襪子配脫鞋。他覺得對方明明就打扮得很好看，但卻敗在髮捲，給人一種隨便的感覺，「拜託你沒捲好就不要出門吧！阿嬤都比較潮。」

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▲▼在路上捲髮捲。（圖／記者黃可昀攝）

▲許多人都不懂「在路上使用髮捲」的風潮。（示意圖／記者黃可昀攝）

原PO提到，他之前有查過「襪子配脫鞋」是韓國文化演變而來，但是台灣分明就不是同樣的氣候和文化，「到底是腳有多臭才不敢穿鞋子啊？」不過，他也強調「其實大家愛怎麼穿搭都可以啦」，畢竟美醜很主觀，當然還是要以自己開心為主，「我們彼此互相尊重啦！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「每次看到有人在路上用，我都是白眼直接翻到屁眼去」、「我也不懂，難道可以夾髮捲去面試嗎」、「我也不懂這種時尚」、「很多妹妹都這樣，不知好看在哪」、「公共場合出現髮捲，真的不行」、「認真不懂穿拖鞋+白襪子行為」、「真的覺得髮捲很邋遢」。不過也有人說，「反正不是我的小孩就沒差」、「雖然我也看不慣，不過我尊重他們的裝扮」。

▼原PO覺得這樣的裝扮會給人一種隨便的感覺。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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