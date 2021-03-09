李貴敏質疑小明返台差別待遇　陳時中：當時是量力而為

記者林銘翰／台北報導

監察委員葉大華、蕭自佑日前指出，陸籍及外籍人士開放入境時間存在差異，小明們採分階段、分齡開放入境也有差別對待。對此，衛福部長陳時中9日表示，初期考量防疫吃緊、資訊不是很明確，「那時我們是量力而為」，避免整個狀況在台灣擴大，不過後來也已經逐步恢復。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中 。（圖／記者屠惠剛攝）



葉大華、蕭自佑上月指出，在疫情期間，陸籍及外籍人士開放入境時間存在差異，小明們採分階段、分齡開放入境也有差別對待，希望行政院依聯合國指引、兩公約及兒童人權公約等相關規範，確實檢討改進。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委李貴敏質詢時指出，美國總統拜登在日前發布的行政命令中說明，未來將禁止任何歧視性用語，其中包括使用「中國病毒」的名詞，詢問行政院為何對小明返台會有差別待遇。

對此，蘇貞昌表示，政府對於國人返國都是接受的，對於不是國人的人返國，當然有不同的防疫措施、步驟與必要。

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌強調，對於防疫是最高的原則，保護全台灣2300萬人是必要，也是一直以來做得很好的，政府對於國人回國絕對沒有任何拒絕，對於外國人入境都有相關做法，沒有特別去歧視誰。

陳時中坦言，初期考量防疫吃緊、資訊不是很明確，根據防疫與醫療準備的量能，「那時我們是量力而為」。

陳時中也說明，具有居留證與具有中華民國身份有層次的不同，那時候政府是量力而為，避免整個狀況在台灣擴大，後來也逐步恢復了。

李貴敏質疑，對於這樣政策的歧視，小明本身既沒有錯、也沒有辦法選擇，掛了這個名稱就被社會污名化，也讓整個社會因為這個政策，對特定人士有歧視的現象。

對此，蘇貞昌回應「這誤會了」，這不是種族歧視，是國籍的不同，政府基於保護國人同胞，針對不是國人要有不同的措施，這跟國人同胞是不一樣的。

蘇貞昌重申，政府對於國人同胞回國，從來沒有拒絕、也不可能拒絕，針對不是國人同胞的外人入境，基於保護國人同胞的原則，政府必須有防疫的作為。

李貴敏也呼籲，政府不應該有任何歧視，蘇貞昌則允諾「不會」，這是他一輩子在努力的方向，未來也會朝這這樣的目標努力。

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