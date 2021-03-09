　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貴敏質疑小明返台差別待遇　陳時中：當時是量力而為

記者林銘翰／台北報導

監察委員葉大華、蕭自佑日前指出，陸籍及外籍人士開放入境時間存在差異，小明們採分階段、分齡開放入境也有差別對待。對此，衛福部長陳時中9日表示，初期考量防疫吃緊、資訊不是很明確，「那時我們是量力而為」，避免整個狀況在台灣擴大，不過後來也已經逐步恢復。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 衛福部長陳時中 電子菸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中 。（圖／記者屠惠剛攝）

葉大華、蕭自佑上月指出，在疫情期間，陸籍及外籍人士開放入境時間存在差異，小明們採分階段、分齡開放入境也有差別對待，希望行政院依聯合國指引、兩公約及兒童人權公約等相關規範，確實檢討改進。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委李貴敏質詢時指出，美國總統拜登在日前發布的行政命令中說明，未來將禁止任何歧視性用語，其中包括使用「中國病毒」的名詞，詢問行政院為何對小明返台會有差別待遇。

對此，蘇貞昌表示，政府對於國人返國都是接受的，對於不是國人的人返國，當然有不同的防疫措施、步驟與必要。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政組 財政部長蘇建榮 金管會主委黃天牧 中央銀行總裁楊金龍 立委曾銘宗 李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌強調，對於防疫是最高的原則，保護全台灣2300萬人是必要，也是一直以來做得很好的，政府對於國人回國絕對沒有任何拒絕，對於外國人入境都有相關做法，沒有特別去歧視誰。

陳時中坦言，初期考量防疫吃緊、資訊不是很明確，根據防疫與醫療準備的量能，「那時我們是量力而為」。

陳時中也說明，具有居留證與具有中華民國身份有層次的不同，那時候政府是量力而為，避免整個狀況在台灣擴大，後來也逐步恢復了。

李貴敏質疑，對於這樣政策的歧視，小明本身既沒有錯、也沒有辦法選擇，掛了這個名稱就被社會污名化，也讓整個社會因為這個政策，對特定人士有歧視的現象。

對此，蘇貞昌回應「這誤會了」，這不是種族歧視，是國籍的不同，政府基於保護國人同胞，針對不是國人要有不同的措施，這跟國人同胞是不一樣的。

蘇貞昌重申，政府對於國人同胞回國，從來沒有拒絕、也不可能拒絕，針對不是國人同胞的外人入境，基於保護國人同胞的原則，政府必須有防疫的作為。

李貴敏也呼籲，政府不應該有任何歧視，蘇貞昌則允諾「不會」，這是他一輩子在努力的方向，未來也會朝這這樣的目標努力。

其他人也看了這些新聞...

► 王定宇發文了！無畏「同居顏若芳」緋聞續打卡　網灌爆要他踹共
► 台北嘸住處？王定宇房產曝光　遭爆一周進出顏若芳家5次
► 每人可登記2間！立法院供立委「個人套房」　王定宇同居顏若芳

振興一下我們的美麗

ET快訊
她穿「睡衣」趴趴走突遇男房東！回房照鏡子驚：糗了
王定宇遭爆同居顏若芳　政壇外遇盤點…他被抓包後下場最慘
我在案發現場／狠奪夫妻雙命扯不倫戀！蛇蠍女「大學一次交8男友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

支持度75.8%蟬聯政治領袖冠軍　侯友宜：把握當下全力拚市政

為民眾黨部人事被高虹安拍桌　蔡炳坤：每人表達意見各有特色

藻礁公投影響北部發電？　蘇貞昌首宣示：不可能重啟核四

怒辭中常委只為顏若芳！　王定宇曾「一怒為紅顏」替她抱不平

李貴敏質疑小明返台差別待遇　陳時中：當時是量力而為

ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比　陳時中拿下三個「第一」

105萬份連署書送件　費鴻泰中選會前連罵3次：蔡英文不是皇帝！

雲端最前線／10大政治領袖排行出爐！召委「白綠合」急撕小藍標籤？

王定宇、顏若芳室友相差17歲！　朱學恒酸：用身體實踐「青銀共居」

影／顏若芳常被戲稱「感情絕緣體」　友：分租王定宇補貼房貸

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

支持度75.8%蟬聯政治領袖冠軍　侯友宜：把握當下全力拚市政

為民眾黨部人事被高虹安拍桌　蔡炳坤：每人表達意見各有特色

藻礁公投影響北部發電？　蘇貞昌首宣示：不可能重啟核四

怒辭中常委只為顏若芳！　王定宇曾「一怒為紅顏」替她抱不平

李貴敏質疑小明返台差別待遇　陳時中：當時是量力而為

ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比　陳時中拿下三個「第一」

105萬份連署書送件　費鴻泰中選會前連罵3次：蔡英文不是皇帝！

雲端最前線／10大政治領袖排行出爐！召委「白綠合」急撕小藍標籤？

王定宇、顏若芳室友相差17歲！　朱學恒酸：用身體實踐「青銀共居」

影／顏若芳常被戲稱「感情絕緣體」　友：分租王定宇補貼房貸

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」　作家：他已聽不下去

青菜底加啦！　陳亭妃、陳怡珍2服務處千顆高麗菜1小時送完

異世界作品月銷千萬本　業界人士直言：都是不想努力的中年人在看

檢舉魔人年送5千件「他問交通有這麼爛？」網：北市一天輕鬆20件

懷三胎身材沒變！醫餵母乳「每日狂砍700卡」曝秘訣：6大神穴也要按

說．流行／宛如水滴！全球女孩都愛「透明串珠包」　空氣編織超唯美

「神蹟降臨」！賣鹹酥雞18萬人都按讚！　張文綺嗨喊：感謝主

影／福原愛江宏傑爆婚變 台日離婚訴訟怎麼打？｜行動法庭　第112集　完整版

秒飛希臘！澎湖夢幻景點懶人包　一年一度花火節、碧色海景超迷人

PSY暴瘦只剩半個他！圓滾肚腩消失　粉絲哭了：快胖回來

政治熱門新聞

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

一週5夜「同居美女發言人」被直擊！　王定宇回應了

蔡阿嘎認證「十大正妹」　王定宇一怒為紅「顏」嗆辭中常委

王定宇人生谷底她哽咽相挺　妻臉書同框照曝玄機

顏若芳友：房子月租王定宇8000元

王定宇、顏若芳遭爆同居鐵證曝光！　20分鐘巧妙換手直擊

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」最後5秒連蘇貞昌都傻眼

掩飾偷情手法曝光　他北車打卡上工竟非「真相」

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

顏若芳：平常跟爸媽住　王定宇分租就像學生宿舍

ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

蔡英文96小時解決「鳳梨禁令」　日媒：經濟施壓後繼無力

盤點政壇外遇風波　他被抓包後下場曝

王定宇發文了　網灌爆要他踹共

更多熱門

相關新聞

藻礁公投影響北部發電？　蘇貞昌首宣示：不可能重啟核四

藻礁公投影響北部發電？　蘇貞昌首宣示：不可能重啟核四

藻礁公投連署朝60萬大關邁進，國民黨桃園立委呂玉玲9日在立法院質詢時，詢問燃煤、重啟核四是否為三接延宕的備案，行政院長蘇貞昌表示，核四早在馬政府時代已封存，「重啟核四不是政府的備案，但有人想要這樣做」，蘇並宣示，政府始終不認為可以去重啟核四，「核四不應再重啟。」

ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比　陳時中拿下三個「第一」

ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比　陳時中拿下三個「第一」

1月觀光客僅26人　暴跌98％

1月觀光客僅26人　暴跌98％

三接若延宕就增燃煤？蘇貞昌：燃煤沒被天然氣取代「當然就會」

三接若延宕就增燃煤？蘇貞昌：燃煤沒被天然氣取代「當然就會」

美國准了！完成接種者可「不用戴口罩」

美國准了！完成接種者可「不用戴口罩」

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎李貴敏蘇貞昌陳時中小明

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

直擊江宏傑接「神秘簡訊」急返家

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面