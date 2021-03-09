拜登准了！美國完成接種者「可不戴口罩」　室內聚會免社交距離

▲美國總統拜登呼籲民眾，在他1月20日就職後100天內配戴口罩，與川普輕忽防疫的態度形成對比。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國拜登政府8日宣布，允許「完成疫苗接種」的低傳染風險者，在室內的小型聚會可以不必戴口罩，也不須保持社交距離，但應避免非必要旅行，並於公共場合戴上口罩。

根據《福斯新聞》報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）的最新防疫指南顯示，隨著疫苗施打率提高，此份指南代表著回到社區日常生活的「第一步」，完成接種新冠疫苗者之間的室內小型聚會，均不須佩戴口罩或維持社交距離。另外，完成接種與未接種過疫苗的低風險族群，於室內小規模集會時也可以不用戴口罩。

根據CDC數據，目前美國已有9.2%的人民（約3000萬名美國人）完成接種，17.7%的人則至少接種了第一劑輝瑞&BNT疫苗或莫德納疫苗，其中，嬌生集團研發的疫苗只需要施打單劑即可。CDC指出，無論接種與否，在多個家庭聚集、公共場合等高傳染風險的環境中，仍應貫徹戴口罩、勤洗手等防疫措施，也應避免非必要旅行。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，美國近來單日新增約6萬例確診，因此保護那些尚未接種疫苗、易受感染的族群依舊非常重要，「我們仍處於一場嚴重的大流行之中，還有超過90%的人口沒有完成接種，今天是重要的第一步，但不是最終目的地，隨著更多的人施打疫苗，我們將繼續提供更多指針，以幫助人們安全地恢復原有社交活動。」

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