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旅遊泡泡有望解套觀光慘況！1月「來台旅客僅26人」暴跌98％

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲受疫情影響下來台觀光客人數近乎歸零。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

隨著國內疫情逐漸受到控制，中央流行疫情指揮中心規劃逐步開啟國門，與疫情和緩的國家建立旅遊泡泡圈，首先將與帛琉合作，旅遊泡泡的建立有望刺激我國觀光旅遊業發展。根據交通部觀光局統計，今年1月來台旅客僅1.4萬餘人，較去年同期衰退98.18％，觀光人次僅26人。

據觀光局統計，今年1月來台旅客為14,794人次，與去（109）年同期相較，負成長98.18%。

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1月份主要客源市場人次及成長率分別為：日本1,070人次（-99.21%）、港澳647人次（-99.56%）、韓國331人次（-99.78%）、中國大陸1,421人次（-98.44%）、美國1,583人次（-96.80%）、新加坡217人次（-99.17%）、馬來西亞337人次（-98.83%）、歐洲1,666人次（-94.33%）、紐澳75人次（-99.54%）。

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒,機場清潔人員,消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

▲近日旅遊泡泡有望開啟，將有機會促進我國觀光業發展。（圖／記者李毓康攝）

根據1月來台旅客於入境登記表（A卡）中勾選來台旅行目的統計，包括觀光26人次、業務1516人次、探親1186人次、其他11922人次。觀光人數可說是幾乎等於零。

另外1月入境旅客90夜以下在台時間停留以31-60夜最多，計3,526人次，占22.73%；16-30夜次之，計2,298人次，占14.81%；61-90夜再次之，計616人次，占3.97%。平均每一旅客在台停留時間為34.06夜。

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