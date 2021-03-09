中南部水情慘爆「白河水庫蓄水量歸0」　恐怖數據曝光一次看！

▲苗栗永和山水庫乾到見底，猶如台版「羅馬競技場」。（圖／林桔春提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中南部水情持續亮紅燈，面臨56年來最大乾旱，根據水利署即時數據顯示，全台21座水庫中，就有10座蓄水率低於2成；而中部最大「德基水庫」也創歷史新低，罕見的水底枯林全都露，台南的白河水庫更慘，有效蓄水量已歸零。

從水利署3月9日即時水情資料可見，中部情況普遍嚴峻，其中蓄水率跌破2成的水庫，就包括寶山第二水庫、永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫、石岡壩、霧社水庫等。

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▲全台水庫水情。（圖／記者周亭瑋製表）

根據「台灣水庫即時水情」網站公布數據，台中的「石岡壩」蓄水率僅9.1%，預估剩餘天數只剩6天。另外，台灣最高壩、位在台中的「德基水庫」今蓄水率再度下降，來到9.93%，為1974年創壩以來最低紀錄，「殘山剩水」猶如水墨畫般的景象，也震懾廣大民眾，紛紛忍不住憂心。

▲台中德基水庫創47年新低，驚現「水底枯林」。（圖／「小草工作室」授權提供）

同時，台南的曾文水庫和白河水庫也一樣告急，曾文水庫目前有效蓄水量為7745萬立方公尺，雖然相比昨日微幅上升，但仍只有15.2%的蓄水率；而最慘的莫過於白河水庫，昨天水量下降0.38%，目前有效蓄水量為0。

▲寶山第二水庫。（圖／Jay Hu提供）

▲台南曾文等三大主要水庫，蓄水量嚴重不足。（圖／記者林悅翻攝）