長草了！鯉魚潭「庫底草原」重現　水位創新低衝擊大台中用水

▲苗栗縣3大水庫因乾旱嚴重，蓄水量都跌破2成，鯉魚潭水庫更是連「庫底草原」都出現了，影響整個大台中的民生用水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗水情持續亮紅燈，3座主要水庫，包含明德水庫、永和山水庫和鯉魚潭水庫，蓄水量都跌破2成，而供應大台中用水的鯉魚潭水庫，缺水泥沙清晰可見，水庫底也開始長草了，有效蓄水量僅剩下1716萬噸、蓄水率15%，整個大台中民生用水也開始拉警報。

鯉魚潭水庫是一座離槽水庫，位於大安溪支流景山溪下游，座落在苗栗縣三義鄉內，集水區位於苗栗縣大湖鄉、卓蘭鎮與三義鄉，主要供應苗栗縣及台中市的各種用水，同時具有觀光、灌溉、防洪、發電4大功能，壩高96公尺，集水面積53.45平方公里，總蓄水量1億2千6百萬立方公尺，於1992年11月完工，為苗栗縣境內最大的水庫。

▲▼本來位在鯉魚潭水面下的土地公廟也重見天日，甚至連被淹沒的舊台3線都清晰可見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

鯉魚潭水庫管理中心指出，雖說近日因鋒面影響，加上實施人工增雨，但降下的雨量卻累積只有不到20mm，根本緩不濟急；而現在整個水庫集水區乾涸山坡裸露，庫底都長滿了整片草原，最誇張的是舊台3線路面，山坡上的舊土地公廟、蓄水前遺跡都重見天日了。

▲▼因旱象嚴重，原本被淹沒的岩壁全都裸露出來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

管理中心表示，目前的水位是水庫啟用以來最低，而現在平均每天水庫進水量僅有大約6萬公噸，但每天卻要供給自來水公司約55萬公噸，如果再不下雨，恐怕供水量會再降低。水利署也表示，現在已進入抗旱關鍵時期，自3月3日起，新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水，因此更需民眾與產業節約用水，一起度過枯水期的挑戰。

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