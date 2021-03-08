　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

長草了！鯉魚潭「庫底草原」重現　水位創新低衝擊大台中用水

▲苗栗縣3大水庫因乾旱嚴重，蓄水量都跌破2成，鯉魚潭水庫更是連「庫底草原」都出現了，影響整個大台中的民生用水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣3大水庫因乾旱嚴重，蓄水量都跌破2成，鯉魚潭水庫更是連「庫底草原」都出現了，影響整個大台中的民生用水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗水情持續亮紅燈，3座主要水庫，包含明德水庫、永和山水庫和鯉魚潭水庫，蓄水量都跌破2成，而供應大台中用水的鯉魚潭水庫，缺水泥沙清晰可見，水庫底也開始長草了，有效蓄水量僅剩下1716萬噸、蓄水率15%，整個大台中民生用水也開始拉警報。

鯉魚潭水庫是一座離槽水庫，位於大安溪支流景山溪下游，座落在苗栗縣三義鄉內，集水區位於苗栗縣大湖鄉、卓蘭鎮與三義鄉，主要供應苗栗縣及台中市的各種用水，同時具有觀光、灌溉、防洪、發電4大功能，壩高96公尺，集水面積53.45平方公里，總蓄水量1億2千6百萬立方公尺，於1992年11月完工，為苗栗縣境內最大的水庫。

▲▼本來位在鯉魚潭水面下的土地公廟也重見天日，甚至連被淹沒的舊台3線都清晰可見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼本來位在鯉魚潭水面下的土地公廟也重見天日，甚至連被淹沒的舊台3線都清晰可見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼本來位在鯉魚潭水面下的土地公廟也重見天日，甚至連被淹沒的舊台3線都清晰可見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

鯉魚潭水庫管理中心指出，雖說近日因鋒面影響，加上實施人工增雨，但降下的雨量卻累積只有不到20mm，根本緩不濟急；而現在整個水庫集水區乾涸山坡裸露，庫底都長滿了整片草原，最誇張的是舊台3線路面，山坡上的舊土地公廟、蓄水前遺跡都重見天日了。

▲▼本來位在鯉魚潭水面下的土地公廟也重見天日，甚至連被淹沒的舊台3線都清晰可見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼因旱象嚴重，原本被淹沒的岩壁全都裸露出來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

管理中心表示，目前的水位是水庫啟用以來最低，而現在平均每天水庫進水量僅有大約6萬公噸，但每天卻要供給自來水公司約55萬公噸，如果再不下雨，恐怕供水量會再降低。水利署也表示，現在已進入抗旱關鍵時期，自3月3日起，新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水，因此更需民眾與產業節約用水，一起度過枯水期的挑戰。

主動降噪功能

►剛拿到駕照！苗栗18歲女騎士與轎車碰撞　人車噴飛田裡　

ET快訊
夜晚傳來不明搖床聲！　她進房驚見「人狗激戰」嚇歪秒存證
婚變福原愛！　江宏傑《全明星》春酒首現身
獨／「沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

「奶爸」越來越多！　鄭寶清：男廁也要增設育嬰台

芭比台灣時裝秀　新北市圖泰山分館展出百件作品

心靈環保願景！相會善知識心殿堂　歡迎報考法鼓文理學院

中原校友研發迷你空氣淨化器　給您隨時享受好空氣

長草了！鯉魚潭「庫底草原」重現　水位創新低衝擊大台中用水

連10天喝含糖飲料　引發頭暈血糖飆高　阿北：解渴

宜蘭綠色博覽會3／27登場　新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康

獨／「老了沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

「奶爸」越來越多！　鄭寶清：男廁也要增設育嬰台

芭比台灣時裝秀　新北市圖泰山分館展出百件作品

心靈環保願景！相會善知識心殿堂　歡迎報考法鼓文理學院

中原校友研發迷你空氣淨化器　給您隨時享受好空氣

長草了！鯉魚潭「庫底草原」重現　水位創新低衝擊大台中用水

連10天喝含糖飲料　引發頭暈血糖飆高　阿北：解渴

宜蘭綠色博覽會3／27登場　新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康

獨／「老了沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

綠營做江啟臣民調　國民黨揭政治算計：這招用多了無效

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

52K公務員被吃光薪水！驚見女友「偷存200萬」　她哀：我辛苦存的

紅毛猩猩向河中巡守員伸手「我拉你起來吧！」　結局心碎了XD

打拼多年買3套房！公婆逼「拿出一套送小叔」她超爽反擊　

網紅媽媽存「美元保單」　6年存款倍漲！

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

鄧紫棋曝兒時影片「肉肉臉萌翻」！　懷念去世外婆身影…網友哭了

他拜月老抽到上上籤！曖昧女全脫單　網解籤驚見「黑暗2字」嚇傻

針灸「漏拔」腰裡卡11公分針！醫解析「可能傷害」：恐插更深

反應超快！壯男右腳靠機車拉筋 愛車「驚險飄移」下秒箭步神救回

地方熱門新聞

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

重機騎士綠燈用力催！下秒女友慘摔

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

憲兵訓練中心違法砍樹　新北市府重罰25萬

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

日月潭月牙灣水位下探

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

酒醉男滿身是血學生宿舍叫囂

雲林古蹟活化　眷村戰備水池滑板比賽登場

苗栗縣警局感謝女警執勤辛苦！　局長親送玫瑰花「煮雞湯」超暖心

台南檢警全力掃蕩幫派

連10天喝含糖飲料　阿北血糖飆高

新住民姐妹Pk家鄉菜　奪冠料理有恩愛味

影／台電超高壓板橋龍潭段竣工！深山18年建105電塔

更多熱門

相關新聞

尊重祈雨傳統習俗　陳吉仲：積極調整耕作制度

尊重祈雨傳統習俗　陳吉仲：積極調整耕作制度

水情吃緊，農業一期作更有近1/4面積停灌，水利署與大甲鎮瀾宮7日上午合辦祈雨法會，除鎮瀾宮董事長顏清標、台中市長盧秀燕，農田水利署台中管理處長陳榮福也出席參加；農委會主委陳吉仲表示，農田水利會過去也有這樣的祈雨習俗，現已積極調整耕作制度，以因應極端氣候的威脅。

元宵賞燈來花蓮　限量牛Year小提燈免費送

元宵賞燈來花蓮　限量牛Year小提燈免費送

載女同學遊鯉魚潭半路停車揉胸！碩士男判半年

載女同學遊鯉魚潭半路停車揉胸！碩士男判半年

苗一期稻作恐停　水庫啟動人工增雨

苗一期稻作恐停　水庫啟動人工增雨

嘉南一期稻停灌補償措施出爐！

嘉南一期稻停灌補償措施出爐！

關鍵字：

旱災鯉魚潭庫底草原

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

小薰當媽了！兒子今年上大學

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面