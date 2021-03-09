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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

竹科缺水要「鑿井取水」？　王美花：備援調度同時進行

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟部長王美花 藻礁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

面對竹科廠商擔憂缺水，經濟部長王美花9日表示，備援調度都在做，透過桃竹幹管、新竹海水淡化廠、抗旱水井、節水措施等四方面下手，這都是面對極端氣候下要做的事。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美會前受訪時表示，在這樣的極端氣候之下，備援調度都在進行，包括桃竹幹管讓水可以從桃園一直拉到新竹，每天可以有20.5萬噸的水，以及新竹的海水淡化廠，每天可以產出1.3萬噸水。

王美花強調，再來就是準備抗旱水井，以及廠商和非工業用水的節水措施，都是節極端氣候下一起要做的事。

此外，面對全國性缺水問題，王美花也坦言，目前在桃園以南的供水確實有少，不過每一區的調度和水情都不太一樣，在區域上新竹、苗栗、台中是一個區域，彰化到雲林是另一個區域，再來就是嘉義、台南屬於一個區域，不同的區域會有不同的調度方式。

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