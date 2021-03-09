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香港立法會選舉傳再延至12月舉行　以配合人大「修改選舉制度」

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥赴北京參加全國人大會議。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會選舉去年受疫情影響延後至今年9月舉行，但近日又傳出將再度延期至12月，主因為配合大陸全國人大對香港選舉制度的修改。香港特首林鄭月娥也在8日會見媒體時透露，立法會選舉不能確定會否延後，但接下來的工作「是很多」，尤其選舉委員會將被賦予新的職權。

香港特首林鄭月娥8日表示，香港的選舉制度有漏洞，甚至會危害到國家的安全、主權、發展利益香港的長期穩定，但香港自身沒有能力可處理，所以就由中央出手，「我對於中央這次行使它的權力去主導這件事，我是非常歡迎、非常支持。」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

林鄭月娥指出，去年因為疫情嚴峻，把立法會選舉延後至今年9月，在這一刻，她不能夠告訴大家是否一定要再次延後選舉，但接下來的工作是很多，尤其是當選舉委員會將被賦予新的職權，透過選委產生較大比例的立法會議員，邏輯上而言應該是選舉委員會的選舉先舉行，然後再到第7屆的立法會選舉。

林鄭月娥的說法，透露出立法會選舉可能因選舉制度修改而延後的訊號。同時，港媒報導也紛紛指出，港府已暫定9月進行選委會選舉，12月才會舉行立法會選舉。

▼大陸全國人大審議修改香港選舉制度。（圖／路透社）

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

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