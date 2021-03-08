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感謝解困！　林鄭月娥返港大讚北京：支持歡迎完善香港選制

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港特首林鄭月娥出席大陸全國兩會人大會議開幕式後便啟程返港，她今（8）日在特區政府總部會見媒體時，對於接下來人大會議將作出的香港選制改革，表達歡迎和認同。林鄭月娥表示，相關修訂工作是合時、必要、合法和合憲，特區政府會全面配合，「感謝中央繼訂立國安法後，再為香港解困。」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲林鄭月娥結束北京兩會行程後回到香港會見媒體。（圖／路透）

《星島日報》報導，林鄭月娥表示，要確保管治權掌握在愛國者手上，才能令「一國兩制」全面準確貫徹落實，她和特區政府都非常歡迎和支持相關工作，特區政府會全面配合。

林鄭月娥提到，香港的選舉制度出現漏洞和缺陷，是特區難以自行處理的，感謝中央繼訂立香港國安法後，再從憲制層面，擔起責任，行使中央的權力，為特區解困。

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議5日在北京人民大會堂召開。（圖／CCTV）

▲香港選制變更第一關將由大陸全國人大代表投票同意通過。（圖／CCTV）

至於香港選制的變動流程，林鄭月娥解釋，會先由人大會議對於修訂香港的選舉制度作出決定，之後授權常委會修訂基本法附件一和二，再由港府修訂本地法例。此外，港府也會透過向公眾密集式解說的工作、聽取各界就修訂基本法附件的工作及進行本地立法工作等三階段，配合修訂選制。

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