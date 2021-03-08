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陸人大立法目標　確保「一國兩制」行穩致遠

▲▼2020,香港七一衝突。（圖／路透）

▲面對香港因反修例示威爆發的一連串抗爭，北京陸續推動港版國安法上路、修改香港選制等作法。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

肩負立法、選舉國家領導人、監督職能的大陸全國人民代表大會，8日下午由常委會委員長栗戰書發表年度常委會工作報告。就今後一年的主要任務，報告強調，要緊緊圍繞「十四五」規劃和2035年遠景目標，於憲政、法制工作上，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

值得注意的是，本年度大陸國人大常委會工作報告，在今後一年的主要工作中，並未有涉台的立法工作或內容提出；兩會召開之前，外界曾關注中共是否於今年推動《國家統一法》。

▲▼大陸全國人大常委會委員長栗戰書。（圖／CCTV）

▲大陸全國人大常委會委員長栗戰書。（圖／CCTV）

3月8日下午，大陸全國人民大表大會十三屆四次會議，舉行第二次全體會議。栗戰書表示，新的奮鬥征程上，必須充分發揮人民代表大會制度的根本政治制度作用，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，通過人民代表大會制度，牢牢把國家和民族前途命運掌握在人民手中。

栗戰書從切實加強憲法實施和監督、重點領域立法、監督工作、代表工作、人大外事工作、自身建設六方面，介紹大陸全國人大常委會未來一年的工作方向。

栗戰書表示，要切實加強憲法實施和監督，維護憲法尊嚴和權威。維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

推進立法工作上，栗戰書說，初步安排審議45件法律案，還提出了近20件預備項目。將繼續實施强化公共衛生法治保障立法修法工作計畫、健全國家安全法治體系、圍繞建設現代化經濟體系、促進科技創新健全相關法律制度。完善民生保障、教育文化、社會治理、生態環保急需的法律制度。及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智慧、大數據、雲計算等新技術新應用領域的相關法律制度。加快推進涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。

▲▼大陸全國人大十三屆四會議召開第二次全體會議（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國人大十三屆四會議召開第二次全體會議，在北京人民大會堂舉行。（圖／記者陳政錄攝）

本次報告在香港議題著墨甚多，栗戰書在回顧2020年工作時也提到，香港2019年發生修例風波，香港法治和社會秩序遭遇嚴重衝擊，一國兩制受到嚴重挑戰。他說，本次大會將作出關於完善香港特別行政區選舉制度的决定，將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益，為維護香港憲制秩序、打擊「港獨」勢力、確保愛國者治港、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。

值得注意的是，為在新冠肺炎疫情特殊期間，縮短議程，本次大陸全國人大常委會工作報告，也與5日大陸國務院總理李克強發表的政府工作報告一樣，分為較精簡的口頭版和書面版，其中書面版在回顧去年工作中，提到全國人大在「涉港、涉疆、涉台和抗疫問題上闡明中方立場」，惟栗戰書進行口頭報告的版本中，就省略了這句話。

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