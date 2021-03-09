香港首有2例接種BioNTech送院個案！ 　49歲女胸部不適、灼熱

▲ 香港首次出現接種BioNTech疫苗不適的個案。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港政府16日起將為民眾接種中國復星和德國BioNTech合作生產的mRNA疫苗，這是繼科興疫苗後，港府為市民施打的第2種疫苗。不過，7日共有8例接種新冠疫苗後不適送院的病人，其中2例涉接種BioNTech復必泰疫苗，是該疫苗開始接種以來首現送院個案，兩名病人均不用留院。

政府指出，一名49歲女子接種疫苗後，感到胸部不適及灼熱，她於下午12時45分被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後，無須留院；另一名60歲女子接種疫苗後，手及手臂出現皮疹，她於下午5點35分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後，無須留院。

BioNTech復必泰疫苗香港目前已進口134 .3萬劑。公務員事務局長聶德權曾宣布，將為7個優先族群接種，涉及130萬人。

截至3月8日下午8時，過去24小時約有9900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6100人在8間社區疫苗接種中心接種，而約3100人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。8日，在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率達72%。

目前累計約103800名人士接種了第一劑疫苗，其中約101700名接種了科興疫苗，約2100名接種了復必泰疫苗。

此前，64歲的港大微生物學系講座教授袁國勇到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，自行接種復必泰疫苗。面對科興及復必泰疫苗之間的選擇，袁教授表示，兩種疫苗的臨床數據都證明十分安全，他個人選擇復必泰疫苗是因為它的保護性較強，即使相對科興而言，副作用較高，但他本身無長期病患疾病，以及須經常出入高風險地方，如醫院、疫區等，故選擇注射復必泰疫苗。