韓正見林鄭月娥　要求認真落實「完善香港選舉制度」決定

▲中共中央政治局常委、國務院副總理韓正。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理韓正6日下午會見了香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠。韓正在會見時指出，要認真落實好接下來全國人大關於完善香港特別行政區選舉制度的決定，以及全國人大常委會對香港基本法兩個附件的修改，做好香港本地立法相關工作，確保「一國兩制」沿正確方向前進。

根據《新華社》報導，韓正在會上充分肯定了香港、澳門過去一年在防控疫情、紓解民困、恢復經濟方面所做的工作，他表示，希望香港特別行政區政府繼續把疫情防控作為當前中心任務，在有效防控疫情的前提下統籌做好經濟社會各方面的工作。

韓正指出，要認真落實好接下來全國人大作出的關于完善香港特別行政區選舉制度的決定，以及全國人大常委會對香港基本法兩個附件進行的修改，做好香港本地立法相關工作，確保香港「一國兩制」實踐始終沿著正確方向前進。

韓正還說，希望澳門特別行政區政府再接再厲，做好常態化疫情防控；要進一步完善維護國家安全的法律制度和執行機制，組織做好澳門第七屆立法會選舉工作；要抓住中央支持建設橫琴粵澳深度合作區的機遇，積極推動經濟適度多元發展，在助力國家構建新發展格局中發揮積極作用。

報導提到，林鄭月娥、賀一誠表示，感謝中央政府對香港、澳門發展的大力支持，將按照中央要求，積極作為，履職盡責，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

另外，國務院港澳辦主任夏寶龍也參加了該場會見。

▼香港特首林鄭月娥。（圖／CFP）

