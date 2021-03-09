韓男又高又帥！網揭「路人帥哥」真相　眾人指1關鍵：台灣輸了

▲韓星車銀優是許多人心中的男神。（圖／翻攝自車銀優IG）

記者施怡妏／綜合報導

韓流熱潮在台灣一燒就是好幾年，韓劇裡的藝人不管男生還是女生，打扮漂亮造型也非常亮眼，成為許多人模仿的對象，希望自己能像劇中的主角一樣好看，因此有網友好奇提問，沒有去過南韓，但是聽說南韓的人很注重外表，「南韓的一般男生路人也很多帥哥嗎？」

女網友在PTT的WomenTalk版上發文，最近在看韓劇，發現劇中的女生漂亮，男生帥氣，因為沒有去過南韓，不知道真實狀況如何，但是聽說大家都很注重外表打扮，「想請問有去過南韓的女生，南韓的一般男生路人也很多帥哥嗎？」

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▲許多人認為，韓國男生長相普通，但都很會打扮。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少人都提到韓國的男女都很注重穿搭，雖然長相普通，但是穿衣很有品味，「臉不帥，但是普遍穿衣品味比臺灣好」、「顏值如果60分，可以靠穿搭加到80分」、「我覺得日韓不分男女，穿搭都比台灣有品味」、「他們比台灣注重自我管理到甚至苛刻的程度」、「首爾男生8成以上很會打扮，然後體型也真的有比較高、肩膀比較寬」、「 帥的都在電視上了」。

也有人覺得台灣女生不錯看，「台灣人眼睛好看的比例比較高，就先贏一半了」、「在台灣遇過幾個韓國女生，都說台灣女生比較漂亮」、「就打扮覺得台北女生勝過首爾女生，台灣穿搭有個人風格，韓國真的每個人都穿得差不多」、「純比臉台灣勝，看整體外表韓國勝」。