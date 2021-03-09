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「超凶」擊劍正妹表特板爆紅！　她嚇問：這麼多台灣人追蹤？

▲▼香港擊劍正妹文毅施面罩下擁有亮麗臉蛋和魔鬼身材，讓表特版鄉民紛紛留言推爆。（圖／翻攝自IG／mo1iya ）

▲香港擊劍正妹文毅施面罩下擁有亮麗臉蛋和魔鬼身材，讓表特版鄉民推爆。（圖／翻攝自IG／mo1iya ）

實習記者陳妙津／綜合報導

近日有鄉民在PTT表特版貼出數張香港擊劍正妹照，甜美臉蛋加上魔鬼身材瞬間擄獲網友的心，紛紛到IG追蹤，讓正妹嚇傻在現實動態詢問「怎麼忽然這麼多台灣人follow我？」

 
 
 
 
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‘moriah’ 文毅施（@mo1iya）分享的貼文

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這名香港擊劍正妹名叫文毅施，只見照片上的她在比賽時瀟灑帥氣，脫下面罩後露出甜美秀麗臉蛋，還有波濤洶湧的好身材，讓表特版網友驚嘆不已，紛紛留言狂推，「好美><」、「好想跟她互擊劍喔！」、「第一次想讓女生刺」、「好正，擊中我的心房了！」、「身材好好 感覺衣服隨便穿都好看」、「又帥又正 太OP了」、「正有料」。

▲▼香港擊劍正妹文毅施面罩下擁有亮麗臉蛋和魔鬼身材，讓表特版鄉民紛紛留言推爆。（圖／翻攝自IG／mo1iya ）

▲文毅施發現超多台灣人忽然追蹤自己，了解後才知自己爆紅。（圖／翻攝自IG／mo1iya ）

文毅施目前就讀香港理工大學物理治療系，也是香港擊劍好手，從小就開始學習擊劍技術，已經斬獲大小獎牌無數，被鄉民PO到表特版意外爆紅，還多了不少台灣人追蹤IG，讓她一度驚慌失措，還PO出梗圖請大家「冷靜一點」，不過了解狀況後，也再度發文，開心感謝有這麼多台灣人喜愛，「第一次被那麼多人讚，興奮到模糊，感謝大家！」

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關鍵字：

PTT文毅施擊劍正妹

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