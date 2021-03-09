反萊豬、綁大選2公投衝破百萬　塞滿6台卡車江啟臣親護送至中選會

記者羅婉庭／台北報導

國民黨推動「反萊豬」、「公投綁大選」等兩項公投案，第二階段連署不僅達標，更遠超出門檻，9日國民黨裝滿6台卡車，由國民黨主席江啟臣、立委林為洲等人一路宣講親自「護送」至中選會。一路經過，八德路、復興南路、忠孝東路、林森南路再到徐州路中選會大門。





▲國民黨主席江啟臣、總召林為洲於戰車宣講，一路護送連署書安全送至中選會。（圖／記者林敬旻攝）



江啟臣表示，這是中華民國最世上高公投連署份數，但連署時間不到兩個月。一則喜一則憂，喜為連署份數破百萬，憂為政府為何會讓人民要用公投方式下架錯誤政策。

江啟臣表示，反萊豬連署書達528800份，還我公投則有522050份，仍持續增加中，表示民怨正在沸騰中，今天送來的不只是連署書，更是民意、民怨、人民的意志。希望中選會公平、公正、透明的方式來處理連署書，不該用任何方式抹黑連署，不要成為執政黨打手，讓人民能用選票決定他們要吃什麼豬肉、用選票決定自己要什麼樣的民主。

江啟臣呼籲，中選會扮演直接中立的角色，需要有五百萬人出來投票，反萊豬、還我公投、珍愛藻礁、以核養綠等四個公投案，盼民眾828一起出來投票。

立委林為洲表示，國民黨終於完成二階段公投連署，超過105萬份民意展現出來。他表示，這兩個月來大家跑遍4600多個連署點，他非常感謝大家過去這段時間的幫忙，但是，828投票才是最困難的，並不是連署輸送道中選會後，萊豬就不會進口了。

林為洲說，很多人問他連署的效益，屆時政府若不執行怎麼辦，他強調，公投大於法律，何況來豬進口是行政命令，當天若有500萬人出來投票，隔天萊豬就不能進口了，馬上停止行政命令，連署的這一百萬人一人拉5票，就可以通過。

▲由國民黨發起的「反萊豬」及「公投綁大選」兩項公投案，3／9在公投發起領銜人江啟臣、林為洲及一票國民黨籍立委的護送下，將超過百萬件的公投聯署書送至中選會。中選會在點收後，隨即展開審查作業。（圖／記者湯興漢攝）