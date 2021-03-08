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質疑319槍擊自導自演　扁告馬英九、韓國瑜、陳文茜都不起訴

▲▼ 被指319槍擊自導自演！保外就醫的阿扁「親拄拐杖到北檢」狀告韓國瑜喊冤 。（圖／記者張榮恩攝）

▲陳水扁去年親自到台北地檢署控告馬英九等人質疑319槍擊案自導自演、涉嫌妨害名譽。（資料照／記者張榮恩攝）

記者劉昌松／台北報導

前高雄市長韓國瑜前年重提2004年總統大選時的319槍擊案，是時任總統府秘書長邱義仁「一手導演，打在陳水扁身上」，前總統陳水扁得知後上網一查，發現前總統馬英九和媒體人陳文茜當年刻意「1人扮黑臉，1人扮白臉」，發表相關不實言論，控告馬、韓、陳妨害名譽，台北地檢署認為槍擊真假至今爭論不斷，屬可受公評事項等理由，8日處分不起訴。

韓國瑜是在2019年12月，總統大選第三場辯論會中說：「邱義仁先生，2004年陳水扁兩顆子彈，你一手導演，打在陳水扁身上，2020年總統大選，你要打在我韓國瑜身上嗎？」陳水扁不滿自己和當時副總統呂秀蓮挨槍後，台南地檢署已查出兇手是陳義雄，卻又被誣指為自導自演。

陳水扁再上網查了一下，發現原來2004年319槍擊事件後，媒體人陳文茜曾受《南方人物周刊》訪問表示，當時國民黨連宋競選總部講好「我(指陳文茜)做黑臉，馬英九做白臉，大家都是在演戲」，認為當年馬、陳也涉嫌明知槍擊是真，卻讓外界認為是假的。

▲▼韓國瑜參拜玉皇宮。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜在總統大選辯論會中重提319槍擊案挨告。（資料照／記者洪正達攝）

北檢檢察官調查，監察院曾調查指出，319槍擊案的刑案偵查結果「未能消彌紛爭，反而增加社會疑慮，徒增紛擾，顯有不當」，且案發至今，政治立場不同的人，仍有諸多真假正反評價，可見是個可受公評的事，當年馬英九和陳文茜的黑臉、白臉只是用不同立場在進行評論。

而且319槍擊事件後，邱義仁在記者會上的「一抹神秘微笑」，也引發自導自演質疑，韓國瑜2019年重提319，主要是為了質疑「蔡英文白天當總統，晚上是新潮流當總統，而且就是新潮流幕後最具影響力的邱義仁」，並非要妨害陳水扁名譽，因此處分將韓國瑜、馬英九、陳文茜3人都不起訴。

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