反萊豬70萬連署明送中選會！　江啟臣感謝「婦女志工」助公投　

▲江啟臣祝福婦女節快樂。（圖／翻攝自江啟臣臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

今天是38婦女節，國民黨主席江啟臣特別感謝婦女志工，在「反萊豬」、「公投綁大選」兩案盡心盡力，讓回收連署書量多品質佳。此外，總計70萬份的連署書，已整理造冊完成，9日將送達「中選會」。

江啟臣在臉書祝福女性朋友婦女節快樂，他表示，以前聽過有人說「政治是男人的事，女人不要管政治」，但他非常確定，這句話說錯了。

江啟臣說，自去年發起「反萊豬、顧食安」與「保民主、綁大選」公投，有許多志工都是「女性」，除了有大學生外，也有已經當媽媽、當奶奶的志工，她們在街頭說服民眾，第一線教學填寫公投連署，回應相關的政治問題，最後還要一份份的查核公投連署書資料是否正確。

他表示，女性長輩志工帶回來的連署書是令人驚訝的，她們會主動查證「錯假資訊」幫民眾解惑，能夠充分說明公投通過後會有什麼效果，還能正確的教學填寫連署書，回收連署書「量多品質佳」。

江啟臣認為，這些女性比高官更懂人民想要什麼、過什麼樣的日子，而志工已經將70萬份的連署書整理造冊完成，3月9日會把連署書送達「中選會」，告訴民進黨滿滿連署書，是滿滿的民意展現，用公投讓不聽民意的政府好好聽話。