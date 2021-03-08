　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反萊豬70萬連署明送中選會！　江啟臣感謝「婦女志工」助公投　

▲▼江啟臣祝福婦女節快樂。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

▲江啟臣祝福婦女節快樂。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是38婦女節，國民黨主席江啟臣特別感謝婦女志工，在「反萊豬」、「公投綁大選」兩案盡心盡力，讓回收連署書量多品質佳。此外，總計70萬份的連署書，已整理造冊完成，9日將送達「中選會」。

江啟臣在臉書祝福女性朋友婦女節快樂，他表示，以前聽過有人說「政治是男人的事，女人不要管政治」，但他非常確定，這句話說錯了。

江啟臣說，自去年發起「反萊豬、顧食安」與「保民主、綁大選」公投，有許多志工都是「女性」，除了有大學生外，也有已經當媽媽、當奶奶的志工，她們在街頭說服民眾，第一線教學填寫公投連署，回應相關的政治問題，最後還要一份份的查核公投連署書資料是否正確。

他表示，女性長輩志工帶回來的連署書是令人驚訝的，她們會主動查證「錯假資訊」幫民眾解惑，能夠充分說明公投通過後會有什麼效果，還能正確的教學填寫連署書，回收連署書「量多品質佳」。

江啟臣認為，這些女性比高官更懂人民想要什麼、過什麼樣的日子，而志工已經將70萬份的連署書整理造冊完成，3月9日會把連署書送達「中選會」，告訴民進黨滿滿連署書，是滿滿的民意展現，用公投讓不聽民意的政府好好聽話。

ET快訊
喊話對福原愛的愛不變！江宏傑沉默3天再發聲近況曝光
快訊／南投男捅5刀刺死同居女友！喝農藥輕生搶救中
越南雪乳正妹爆紅！變性前照片曝光
員工怒控鼎泰豐下「限色令」上百口罩全廢！勞工局回應了
外送雞屁股叫4份只來4顆！盤子女花140元　客服回應網怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「包粽」加持！國民黨團3委員會召委全抽中　藍委開心相擁歡呼

鄉鎮市長改官派？　藥師嘆：行政權過度擴張是開民主倒車

蘇貞昌秀聯合國數據：台灣性別平等表現全球第6、亞洲冠軍

反萊豬70萬連署明送中選會！　江啟臣感謝「婦女志工」助公投　

「綠白合」民眾黨首獲一席召委　邱臣遠：以最小妥協換取最大生存空間

「女性不必被刻意當樣板」　蔡英文：希望不會再看到「女強人」

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席　國民黨籤運佳16中7

千人冒雨擠爆！「建康男孩」送1000顆鳳梨挺農民　超靈土地公加持

陳以信遭國民黨團移送考紀處分　外交國防召委改派廖婉汝參選

廖了以是地下黨主席？　江啟臣怒斥：胡扯、胡說八道！

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

「包粽」加持！國民黨團3委員會召委全抽中　藍委開心相擁歡呼

鄉鎮市長改官派？　藥師嘆：行政權過度擴張是開民主倒車

蘇貞昌秀聯合國數據：台灣性別平等表現全球第6、亞洲冠軍

反萊豬70萬連署明送中選會！　江啟臣感謝「婦女志工」助公投　

「綠白合」民眾黨首獲一席召委　邱臣遠：以最小妥協換取最大生存空間

「女性不必被刻意當樣板」　蔡英文：希望不會再看到「女強人」

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席　國民黨籤運佳16中7

千人冒雨擠爆！「建康男孩」送1000顆鳳梨挺農民　超靈土地公加持

陳以信遭國民黨團移送考紀處分　外交國防召委改派廖婉汝參選

廖了以是地下黨主席？　江啟臣怒斥：胡扯、胡說八道！

婦女節貼心精選火鶴花相送　黃偉哲以行動支持在地花農希望大家都乎好

帶女友回家住！內衣褲「丟給長輩洗」　她怨氣滿點飆罵：不要臉

《宮》再翻拍！　25歲宋智孝劇照「零死角激美臉蛋」再掀討論

「女友家停車場比我家大！」父母開百萬名車　50K男聽1句話自卑了

虎牙妹「裸體圍裙」狂炸渾圓F奶　轉身又穿幫！靦腆淺笑萌翻老司機

《看門狗：自由軍團》PC網路模式再延期　家機部分內容延至3月底

槍擊案奪2命！她狂轟「重大刑案6都之冠」：難道高雄只剩我沒槍？

「包粽」加持！國民黨團3委員會召委全抽中　藍委開心相擁歡呼

殖利率走升支撐台股多頭格局　投顧建議加碼報復性需求受惠股

激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊

特斯拉插進車頂畫面曝！貨車運將站國道狂揮手　他「急剎30m」噴白煙直撞

政治熱門新聞

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

過度砍樹遭罰25萬　憲兵曝3理由

賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起看HBL

台灣鳳梨在日本超市銷售一空　網友超感動

防堵「韓趙聯盟」　本土藍大咖多次密會柯營助攻江啟臣

蔡英文、侯友宜赴HBL賽場「同框」　替冠軍隊伍喝采

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席、國民黨籤運佳16中7

蔡英文：口罩實名制能落實藥師功不可沒

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

2022「吳音寧空降」彰化縣 ？　民進黨：目前不可能

立院法制局：罷免通過門檻應依職務、選舉方式區分

陳以信遭國民黨團移送考紀處分　外交國防召委改派廖婉汝參選

蔡英文回應藻礁公投：期許大家理解政治現實

更多熱門

相關新聞

廖了以是地下黨主席？　江啟臣斥：胡說八道

廖了以是地下黨主席？　江啟臣斥：胡說八道

國民黨主席江啟臣自上任，有傳聞前總統府秘書長廖了一直扮演關鍵操盤角色，被戲稱是地下黨主席。對於此傳聞，江啟臣8日受訪時一連怒斥「胡扯」、「胡說八道」，他表示，這個傳聞根本是空穴來風、無稽之談，「還有其他形容詞可形容嗎？」

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

防堵「韓趙聯盟」　本土藍大咖多次密會柯營助攻江啟臣

防堵「韓趙聯盟」　本土藍大咖多次密會柯營助攻江啟臣

江啟臣喊話「我們可以繼續破浪前行」

江啟臣喊話「我們可以繼續破浪前行」

陳吉仲會環團引揣測　公投小組：成案是必然

陳吉仲會環團引揣測　公投小組：成案是必然

關鍵字：

江啟臣38婦女節反萊豬公投

讀者迴響

熱門新聞

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

小薰當媽了！兒子今年上大學

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

北部進帳621萬噸水　官員：救不了

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

2縣市大雨特報！　本周2波變天「降雨熱區」曝

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面