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社會 社會焦點 保障人權

還原婆媳羅生門！前空姐趁丈夫熟睡縱火　4天前才PO「婆婆咬傷我」

記者白珈陽、游瓊華、李忠憲、林昱萱／台中報導

台中市豐原區社皮路11日清晨6時許發生一場嚴重火警，當時一名李姓前空姐疑似趁著丈夫熟睡時，提油縱火燒夫，導致丈夫全身受有80%的二度灼傷，前空姐本身也因此受到50%的三度灼傷，目前兩人均已被送往醫院搶救。據了解，李女就是4天前在臉書社團《爆料公社二社》指控婆婆惡意將自己咬傷、言語霸凌的原PO。

▲▼前空姐控婆婆咬人，今晨住家傳火警。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、L女提供）

▲前空姐控婆婆咬人。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、李女提供）

這起事件發生在台中市豐原區社皮路11日清晨6時許，事發當時李女疑似與楊姓丈夫發生口角，竟涉嫌提油縱火燒夫，導致丈夫全身受有80%的燒燙傷，而李女自身也受到50%的燒燙傷，兩人目前均已被送往醫院搶救。

據了解，所有事情的糾紛先是源自於，該名李姓前空姐日前在臉書社團《爆料公社二社》指出，公婆得知她比丈夫年紀大7歲後，不僅常藉故刁難、各種言語霸凌，日前自己更被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油，而當時她拿出菜刀自保，卻在扭打過程中被婆婆不慎用菜刀割傷手，而李女也憤怒的表示，婆婆將其咬傷之後，竟反跟丈夫聲稱，是她自己自殘咬傷的。

▲▼台中前空姐指控遭婆婆咬傷。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲台中前空姐日前指控遭婆婆咬傷。（圖／翻攝爆料公社二社）

不過，遭指控的婆婆7日出面表示媳婦也有動手，自己不但遭對方狠踹腳、甩巴掌及掐頸部，刀子也是媳婦帶來的，通通是自導自演，已向警方聲請家暴保護令，而公公提到，齒痕則是因為媳婦要咬太太的脖子，太太要反抗才會咬。婆婆則說，媳婦不但要掐她脖子，還欲剪她頭髮，爭執過程中更被對方甩了10多下耳光，甚至腳都被她踹到瘀青，直到現在腳都還在痛。

針對公婆的指控，李女也控訴這些內容根本都是子虛烏有，婆婆的腳患有舊疾，已經長年不適，疼痛也不是她造成。李女也說，事發之後與丈夫返回婆家，盼婆婆只要向她道歉，她就不會提告，未料，公婆連門都不肯開，婆婆還說「寧願去法庭說」，公公更嗆「拜託你們去告！」，2人便負氣離開。

▲▼ 。（圖／L女提供）

▲李女指控，自己臉部遭公公以鈍器狠敲，致使紅腫不堪。（圖／李女提供）

當時李女還透過媒體向公婆喊話，「我知道我不是他們理想中的媳婦，由於觀念上有些不合，發生這些事情我覺得蠻遺憾的，若今天要對簿公堂，考量到對方是老人家，雙方要一直進出法院，對兩方來說都是雙輸的局面」，李女說，希望可以透過私下和解，不要步入法庭是最好的情況，盼過去的事就讓它過去，大家以後相安無事。

▲前空姐住家今晨傳火警，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供）

▲前空姐住家今晨傳火警，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供，下同）

▲前空姐住家今晨傳火警。（圖／民眾提供）

不過，沒想到這場婆媳糾紛尚未完全落幕，今晨卻又傳出李女與丈夫因爭吵，而涉嫌在住家潑灑汽油縱火一事，讓外界都感到相當震驚，目前李女、丈夫都因燒燙傷而在醫院搶救當中，至於這場雙方各執一詞的家庭羅生門、事件詳細發生原因等，皆有待進一步調查釐清。

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