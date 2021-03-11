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社會 社會焦點 保障人權

快訊／吵架後爆火警！「遭婆婆狠咬」空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市豐原區今晨傳出火警。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區社皮路11日清晨6時許發生住宅火警，消防局指出，1名男子全身約80%二度灼傷、意識清楚，妻子手腳約三度50%灼傷、意識清楚，住處內廚房、臥房都有燃燒過的痕跡，2人目前分別送往台中榮總及中山附醫急救。經查，這對夫妻就是日前在網路因「妻子比老公大7歲，遭婆婆咬手臂、潑辣油」事件的當事夫妻，附近鄰居表示，今日火災前曾聽見2人爭吵。

事發現場在9樓，當警消趕到現場時，火勢已經被撲滅，而妻子臉部、雙手雙腳50%三度燒燙傷；丈夫則全身80％二度燒燙傷。另外，據了解，該名妻子日前曾於臉書社團《爆料公社二社》發文，稱公婆得知她年長丈夫7歲後就常對其藉故刁難、各種言語霸凌，近日又遭婆婆咬傷手臂、潑辣椒油，婆媳倆徹底撕破臉。遭指控的婆婆7日出面表示媳婦也有動手，不但遭對方狠踹腳、甩巴掌及掐頸部，刀子也是她帶來的，通通是自導自演，已向警方聲請家暴保護令。

▲▼台中市豐原區今晨傳出火警。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲丈夫、妻子雙雙送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

轄區警方也證實，上月24日下午曾接獲這對公婆的報案，稱該名前空姐回家後就開始砸東西，讓他們很害怕，遂聲請保護令，警方也向法院申請受理在案，而至於詳細事發經過等，仍有待進一步調查。

▲▼台中市豐原區今晨傳出火警。（圖／記者游瓊華翻攝）

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