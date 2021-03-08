亞契本來就不是王子！　英國王室「冊封頭銜」規則曝光

▲英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國哈利王子和妻子梅根接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）獨家專訪，爆料王室秘辛。梅根表示，她具有黑人血統，兒子亞契（Archie）卻因此遭歧視，無法獲得王子頭銜，甚至被王室成員擔憂議論「膚色會有多黑」。但事實上，根據歷代君主頒布的詔書與王室規定，亞契目前本來就無法自動獲得王子殿下的封號。

綜合BBC等外媒報導，英國國王喬治五世1917年頒布詔書，宣布唯有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王長子的長子才能夠自動被冊封為「王子與公主殿下」（His/Her Royal Highness, HRH）。

女王伊莉莎白二世2012年頒布新詔書，宣布威爾斯親王長子的所有子女皆可自動獲封「王子與公主殿下」，彌補長女無法繼承王位的漏洞，也改變了王位繼承順位。值得注意的是，此詔書沒有包括威爾斯親王的所有孫子女，因此，除非女王再度出面，否則哈利王子的子女目前皆無資格自動獲得任何頭銜或稱號。

▲哈利夫婦目前育有1子，並即將迎接第2個孩子。（圖／達志影像／美聯社）

亞契目前在王位繼承順位排名第7個，前面依序是祖父查爾斯王儲、伯伯威廉王子、堂哥堂姊喬治、夏綠蒂與路易斯以及父親哈利。由於他是威爾斯親王次子的兒子，因此不會自動被授予頭銜，目前通常被稱為亞契少爺（Master Archie），但有權繼承父親的附屬頭銜「敦巴頓伯爵」（The Earl of Dumbarton）。

另外，若查爾斯王儲繼位，哈利與威廉成為「君主的孩子」，兄弟倆的所有子女也將有資格自動獲封「王子與公主殿下」。屆時，亞契將合法成為薩塞克斯的亞契王子殿下（HRH Prince Archie of Sussex）。

儘管如此，哈利夫婦已宣布兒子全名為「亞契．哈里遜．蒙巴頓─溫莎」（Archie Harrison Mountbatten-Windsor），其中「蒙巴頓─溫莎」是王室法定姓氏，但通常擁有頭銜的王室成員都不會使用，似乎意味著他們不希望孩子被冠上頭銜，而是以普通公民的身份生活。

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