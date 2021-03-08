被指客兄槍殺枉死！兒女招魂「連擲5次全嘸杯」…法師問一事才聖杯

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄市大樹區九曲堂火車站旁公園7日傍晚發生槍擊案！一名64歲方姓男子與簡姓前妻談判過程中，方竟舉槍射殺前來勸和的劉男、吳男2名友人，造成2人死亡的悲劇。稍早吳男兒女抵達事故現場招魂，不料，連擲筊5次卻失敗，法師見狀詢問吳男，「是不是擔心家人的狀況，如果是就應聖杯」，這才連得3聖杯。

▲▼高雄槍擊案2死，家屬重返現場招魂。（圖／記者黃子倩攝，下同）

另名死者劉男的的家屬也到現場招魂，先擲出2個笑筊後，法師詢問，是不是因為意外來的很突然，擔心家裡的老老小小未來沒有人照顧，如果是的話就給聖杯，家屬這才擲出聖杯。

回顧整起事發經過，方嫌7日傍晚前往公園旁的練唱場找簡女談判，要求歸還房屋產權，2人喬不攏，方當即拋下一句「妳等我」，隨後折返回家取槍，再前往現場對著前來勸和的劉姓、吳姓友人連開數槍；這時簡女見情況不對，嚇得急忙跑進練唱場內躲避，並將大門反鎖，方嫌在射殺劉、吳2人後，一度還想闖進射殺簡女，最後因大門深鎖而作罷，只得離開現場展開逃亡，並在8日上午被警方逮捕歸案。

▲方男開槍奪2命，8日上午遭警方逮捕。（圖／記者許吳奕靖攝）

據了解，方嫌早在18年前就與簡女離婚，但2人仍然同住一屋簷下，直到2020年4月簡女才因家暴搬離；鄰居透露，方嫌相當嗜賭，在外還欠下一屁股賭債，時常有人到家裡潑漆討錢，夫妻倆為了躲避債務、脫產才會假離婚，隨後房屋產權歸於簡女名下，未料竟弄假成真，簡女不願再回到他身旁，還與練歌場負責人、死者吳男交往。

▲方男與前妻爆發衝突，竟持槍射殺2名和事佬。（圖／記者吳世龍攝）

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