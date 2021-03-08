梅根首曝懷上女兒！竟遭問「寶寶皮膚有多黑」　淚控王室歧視黑人

▲梅根王妃受訪指控，英國王室歧視她的黑人血統。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

英國哈利王子與夫人梅根接受美國知名媒體人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，節目於台灣時間8日上午9時播出，梅根在訪談中爆料，英國王室歧視她的黑人血統，在1歲兒子亞契（Archie）出生之前有人更談論「孩子的膚色會有多黑」的擔憂。

梅根受訪首度透露，自己肚子裡的寶寶是個女娃，預計於夏天出生。然而，即將成為哥哥的亞契，出生前卻曾遭到英國王室成員歧視稱，以後不會給與亞契王子頭銜、不會提供他安全保障，甚至因為梅根具有黑人血統而被論及「亞契的膚色會有多黑」的擔憂。歐普拉聞言難以置信地問道，「什麼？妳當時在和誰談話？」

梅根拒絕透露歧視言論是出自哪些王室家族成員，因為如果她說出來將對他們釀成「重大傷害」，但亞契身為英國王室成員，卻因為是首位「有色人種」而無法獲得頭銜的事情帶給她極大痛苦，梅根還一度激動表示，真的活不下去，「我們的兒子必須要安全。」

TOMORROW: @Oprah Winfrey will join us live with never-before-seen clips from her interview with Duchess of Sussex, Meghan & Prince Harry.



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