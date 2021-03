尪劈腿妻怒印「報復傳單」…街頭巷尾貼滿滿！　網敲碗要看續集

▲英國一名妻子發現丈夫出軌後,在小鎮進行了大型「報復行動」。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

英國曼徹斯特奧爾德姆(Oldham)的居民在6日早上起床時發現,小鎮裡的樹木、路燈、垃圾桶,甚至是汽車,都被貼上了內容相似的傳單,上面寫著「慎防劈腿者」,原來是一位身份不明的女士在發現丈夫出軌後,決定以這樣的方式進行報復。

綜合《太陽報》和LADbible網站報導,這名憤怒的妻子印製了許多內容相同的傳單,並將它們貼滿大街小巷。這張A4大小的傳單上,除了列出丈夫的惡行與他的部分個資外,還有著「慎防劈腿者」、「除掉不忠的丈夫」、「你在欺騙你的妻子嗎?你很快就會被捉住!你是XX街上的連續出軌者嗎?」等威脅字眼。

'Cheater alert!' - Bizarre posters calling out unfaithful husband pinned on trees and lampposts in Oldham https://t.co/lthlreLRKD