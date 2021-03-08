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哈利與「父兄」關係降冰點！　若非遇見梅根…將永遠不會離開王室

▲▼英國哈利王子與威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子與哥哥威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）接受美媒獨家專訪，哈利似乎和父親查爾斯王儲、哥哥威廉王子的關係降到冰點，父親甚至不再接他電話。哈利沮喪表示，他對家族沒有挺身而出，替他對抗小報謠言感到非常失望，並坦承如果沒有遇見梅根，他可能永遠不會離開王室，「我非常同情父親和哥哥，因為他們都被困住無法離開了。」

哈利在訪問中提到，在他和梅根決定退出王室之前，已經和伊莉莎白女王通過至少3次電話，「我從來沒有讓我的奶奶猝不及防，因為我真的太尊敬他了。」但當主持人歐普拉（Oprah Winfrey）提到父親查爾斯王儲時，哈利則說，父親已經不再接他電話了。

▲▼▲▼英國哈利王子與查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子與父親查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

談到對父親的失望，哈利表示，「我真的很失望，因為他也經歷過類似的事情，他知道痛苦是什麼感覺，亞契也是他的孫子。」哈利說，對於家人沒有跟他一起對抗種族主義，他感到非常傷心，甚至沒有任何人可以伸出援手，「他們的心態就是這樣，認為這是命中註定的，你改變不了，我們也都經歷過，這三年來，我的家人從來沒有說過任何話。」

哈利透露，如果沒有遇見梅根，他可能永遠不會離開王室，因為這段關係讓他理解，自己是如何被這些制度所困住，「我非常同情父親和哥哥，因為他們都被困住無法離開了。」哈利說，儘管感到失望，但他永遠敬愛他的父親；至於哥哥威廉，「我也非常愛他，我們有共同的經歷，但我們已經在不同道路上了。」

▲▼英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

▲哈利王子認為梅根拯救了他。（圖／路透）

哈利強調，他也能理解自家人沒有公開支持梅根，「他們很害怕小報攻擊他們，這種恐懼程度已經存在好幾個世代。」哈利也說，「能坐在這裡和你們聊天，有我的妻子在我身邊，我真的感到如釋重負也很開心，我無法想像她（梅根）一個人經歷這個過程是什麼感覺，但對我們來說都十分艱難，但至少我們擁有彼此。」

訪談最後，歐普拉詢問夫妻倆是否後悔離開王室，哈利表示，從來不會後悔，也很感謝梅根在這麼艱難的狀況下還能生下亞契，毫無疑問是梅根救了他一命；梅根則甜笑說，「是哈利拯救了我們所有人。」

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