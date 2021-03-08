梅根認當「王室成員」讓她活不下去！　哈利憂：情況比黛妃更危險

▲英國哈利王子、妻子梅根和長子亞契（Archie）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）接受美媒獨家專訪，而梅根在訪問中提到，外界對她的所有惡毒評論，都讓她難以承受，甚至幾度活不下去，但她也不擔心現在說出真相，「因為我已經失去很多東西了。」哈利則說，現在只是想喘口氣，他最擔心的是歷史會重演，且現在的處境比他母親還要更危險。

梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的獨家專訪時指出，在過去這段時間遭受的惡意批評，幾乎讓她快活不下去，但她卻羞於告訴哈利，「因為他已經遭遇太多痛苦。」梅根說，她不斷有想要尋短的可怕想法，想向「機構」尋求幫助卻被拒絕，「我曾想過它（尋短）會解決所有問題。」

▲哈利和妻子梅根成婚後輿論不斷。（圖／路透）



歐普拉問道，「選擇在這個時間說出真相有什麼感覺？」梅根表示，接下來她就不會生活在恐懼之中，「如果這伴隨著失去的風險，我的意思是，（我）已經失去很多東西了，我失去了父親、孩子，也失去了自我身分的認同，但我還站在這裡。」

哈利也說，他和梅根作為王室成員必須面臨持續不斷的砲火，他們現在只是想喘口氣，「我擔心的是歷史會重演，我現在也看到歷史正在重演。」哈利甚至提到，考慮到種族和社群媒體的問題，他認為現在的情況比母親黛安娜王妃面臨的還要更加危險；他也曾請求幫助，希望能「把狗叫走」，但沒人給予幫助，還不斷告訴他，「情況就是如此。」

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