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婦女節貼心精選火鶴花相送　黃偉哲以行動支持在地花農希望大家都乎好

▲台南市長黃偉哲帶著台南在地種植的火鶴花，來到永華市政中心一樓聯合服務中心，分送給洽公民眾、聯合服務中心的女性同仁與志工們，向婦女同胞獻上誠敬意與祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲帶著火鶴花，來到永華市政中心一樓聯合服務中心，分送給洽公民眾、聯合服務中心的女性同仁與志工們，向婦女同胞獻上誠敬意與祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月8日是國際婦女節，台南市長黃偉哲8日一早特別帶著台南在地種植的火鶴花，來到永華市政中心一樓聯合服務中心，分送給洽公民眾，以及聯合服務中心的女性同仁與志工們，向所有婦女同胞獻上誠摯的敬意，祝福大家婦女節快樂。

▲台南市長黃偉哲帶著台南在地種植的火鶴花，來到永華市政中心一樓聯合服務中心，分送給洽公民眾、聯合服務中心的女性同仁與志工們，向婦女同胞獻上誠敬意與祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，今年婦女節特別以台南在地種植的火鶴花贈送給民眾與女性同仁，主要是取其台語諧音「乎好」，有吉祥之意，以及火紅的火鶴花色亦充滿喜氣，因此，火鶴在實質與象徵意義上都兼備美好之意。

黃偉哲說，台南是台灣火鶴花的最大產區，希望往後能多以火鶴相贈，祝福大家都乎好。火鶴花的花語代表熱情、關懷與祝福，藉此感謝並鼓勵在家庭、職場、社會努力貢獻心力的女性應正視自己的權益外，也以實際行動表達支持在地農民的決心，更希望能達到拋磚引玉的效果。

▲台南市長黃偉哲帶著台南在地種植的火鶴花，來到永華市政中心一樓聯合服務中心，分送給洽公民眾、聯合服務中心的女性同仁與志工們，向婦女同胞獻上誠敬意與祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市火鶴花卉產能達54公頃，產地遍佈六甲區、柳營區、下營區、官田區及山上區等，尤以六甲、柳營與下營三區產量最大，基於去年底及今年1月上旬寒流來襲，低溫造成火鶴產區災損嚴重，黃偉哲除指示農業局協助農戶申請災害救助及低利貸款外，今天透過婦女節的往例活動，也特別以行動支持花農，採購火鶴花卉致贈婦女朋友。

黃偉哲今日除了贈花，也與到場參與活動的市議員李啟維，一起和現場民眾及志工朋友合影留念，祝福所有女性都充滿自信與智慧，綻放幸福美麗光彩。

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