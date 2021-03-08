要當「台帛旅遊泡泡」第一人？　陳時中笑：我命沒那麼好吧！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣和帛琉旅遊泡泡有望成行！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在臨時記者會再度透露，下午會和交通部、外交部等相關部會開次長級會議討論，會完成初步定案。媒體也進一步追問部長是否會參與帛琉泡泡？陳時中則笑回「我命沒那麼好吧！」

據旅遊業者透露，下周帛琉總統將來台協商，確定後就將對外宣布。據了解，目前雙方協商是每周各飛8班，初步要有PCR檢測陰性證明、來回免隔離，初期會先從小規模開始。業者表示，等細節正式宣布後，可能最快4月旅行社就可以推出行程；更進一步傳出帛琉總統要親自來台討論細節。

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陳時中今也再度表示，開放旅遊泡泡的評估非常重要，帛琉到現在都是零確診，相關檢驗規格和檢驗方式，都是台灣醫療機構一起設置，檢疫標準和技術也是成熟的，對帛琉環境安全有信心，要成行的話，雙方會放寬檢疫規定，如果要來回要檢疫太久，泡泡就不可行，基本上會朝著「相對自由」的方式做交流。

而在檢驗費用方面，陳時中表示，費用屬於商業行為，指揮中心只是做相關規定，如果交通部有意指定醫院來做，就會做協調，但不會介入旅遊費用的規定。

陳時中也強調，所謂的「綠色通道」表示通行無阻，中間沒有特別阻隔，今天下午會開次長級會議討論，會做初步定案。另外，外界也關心部長是否會當「台帛旅遊泡泡第一人」？陳時中笑說「我命沒那麼好吧！」



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