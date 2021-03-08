高端疫苗65歲以上收案卡關　陳時中籲國人對疫苗「多點助力」

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗收案卡關！65歲以上族群原訂收案810人，後調降到740人，但目前僅有200多人報名。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端疫苗全年齡層收案不成問題，只有高齡個案較缺乏，呼籲國人對國產疫苗要有「多點助力」，可以多參與國產疫苗計劃。

高端疫苗去年12月29日獲准進入第二期臨床試驗，預定3個月內收案3700人，目前進度達88.5％，但65歲以上的族群報名數卻嚴重不足。

陳時中表示，高端疫苗如果收案不足的話，可能就要請藥廠變更EUA授權，變成分年齡層通過。

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至於3日抵台的11.7萬劑首批AZ疫苗檢驗進度如何。陳時中表示，接獲食藥署報告，到目前來講一切都非常順利，食藥署的封緘檢驗，是使用6項國際標準與1項國內標準，開打時間等檢驗完成後就會與國人報告。

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