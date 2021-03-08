南韓買到輝瑞「轉賣AZ給台灣」？陳時中笑了：沒到互通有無的地步

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心直接洽購的AZ疫苗3日上午11時由大韓航空運送來台，指揮中心在上午9時才接獲消息，外傳是因為南韓在2月26日進口輝瑞疫苗，才釋出部分AZ疫苗給台灣。對此，陳時中笑道，「各疫苗廠應該還無法互通有無」，應該是每家依據產量進行分配，沒有說買了某一廠牌，就釋出另一廠牌的情形。

陳時中表示，上週抵台的AZ疫苗，目前還在封緘檢疫階段，食藥署報告一切順利，詳細開打時程，還有待檢驗完成後才會向國人公告。

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至於向COVAX採購的疫苗何時抵台？陳時中回應，「沒有正確消息，但應該是快了。」醫療應變組組長周志浩表示，COVAX目前已提供開發國家的會員國疫苗，但據了解，非會員國都還沒發送出去。

目前COVAX的疫苗配送是委託聯合國兒童基金會（UNICEF）協助，陳時中表示，他推測耽擱的原因，可能是因為疫苗檢驗程序比想象中繁雜，過去運送藥物，是拿到東西就可以發送了，但疫苗卻有各種檢驗和出關標準，工作相對繁瑣，才會耽擱到出貨進度。

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