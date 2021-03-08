還不打算跟進疫苗護照！陳時中曝「關鍵原因」：研擬用檢驗取代

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

世界陸續開始接種新冠疫苗，台灣也已取的AZ提供的11.7萬劑，一旦相關流程完成，就可開始施打，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露「研擬要用檢驗取代疫苗護照」，但有專家認為，這樣的方式會影響外籍人士來台，恐影響台灣經濟。對此，陳時中也回應「疫苗護照如果是世界認可，就會採用。」

台灣自新冠肺炎疫情爆發以來，就實施居家隔離、檢疫和邊境嚴管等措施，但隨著國際開始施打疫苗，各國也研擬要推「疫苗護照」來當入境條件，但陳時中日前表態「等疫苗覆蓋率達到6成以上，就會推動入境檢測，當作縮短檢疫時間的標準。」

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但有專家認為，用檢驗取代疫苗護照，仍相對麻煩，會影響外籍人士來台，恐影響台灣經濟復甦。陳時中則表示，疫苗護照如果被世界認可，有一定規格、認證和一定效果，當然會採用，但在這之前要開放，還是要合乎科學，如果全世界都認可護照，台灣也會認可，但目前只是在規劃階段，不宜直接拿來當實際運用。

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