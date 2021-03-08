　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利梅根專訪播出前　英女王發表演說「強調團結」

▲▼英國女王與薩塞克斯公爵哈利王子、薩塞克斯公爵夫人梅根合照。（圖／路透）

▲英國女王與薩塞克斯公爵哈利王子、薩塞克斯公爵夫人梅根合照。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦7日專電

英國哈利王子和妻子梅根的獨家專訪播出前夕，英國女王伊麗莎白二世在今晚播出的大英國協日演說中表示，民眾在「試煉的時刻」必須和家人及親友維持聯繫，強調團結精神。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，預定於美國洛杉磯時間傍晚5時（英國8日凌晨1時）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，英國8日晚上在獨立電視台（ITV）播出。

在專訪播出數小時前，女王預錄的演說在英國廣播公司（BBC）大英國協日（The Commonwealth Day）特別節目播出。女王高齡99歲的丈夫菲立普親王目前仍在住院，女王在影片中特地別上度蜜月時配戴的同一枚胸針，象徵不在身旁的丈夫。

去年11月，女王和菲立普親王慶祝結婚73週年時，在官方公布的照片中，女王也配戴著這枚藍寶石胸針。

「每日郵報」報導，女王的演說聲音搭配她上週在溫莎城堡（Windsor Castle）聖喬治禮拜堂兩排大英國協旗幟中漫步的畫面。聖喬治禮拜堂也是2018年哈利與梅根舉行婚禮的地方。

雖然女王在演說中強調團結，但她的孫子、孫媳婦數小時後播出的專訪，對英國王室勢必帶來分裂。

女王演說提到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對全世界帶來的影響，也提到利用科技消弭邊界與分歧，以及在疫情肆虐的此時此刻人與人的相互連結更顯重要。

畫面播出94歲女王和多名王室成員在疫情期間與各界人士舉行多場視訊會議，以及各國防疫、施打疫苗的景象。女王並強調全世界在打擊疫情時共同展現的「友誼、團結與成就」。查爾斯王子、妻子卡蜜拉，以及威廉王子夫婦也在節目中現身。

「天空新聞網」報導，白金漢宮至今沒有對哈利與梅根的專訪發聲，據了解，除非兩人有爆炸性發言，否則白金漢宮應該不會改變原則。

白金漢宮僅在上週「泰晤士報」（The Times）披露梅根前員工表示曾遭霸凌後，發表聲明表示相當關切這些聲稱，會調查報導提到的情況。

 
ET快訊
快訊／高雄男抓到了！　狂轟10槍奪2命
野生蔡依林零偽裝賞櫻　眼尖網友驚：是知名景點
宋慧喬跌出榜外！　2021南韓最美女星榜單曝…孫藝珍只排第1
KIMIKO「收入全被騙光」控10年經紀人造假契約！　損失金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

欠7.6萬醫藥費！3歲女童「傷口未縫合」被丟醫院門口...回家慘死

哈利梅根專訪播出前　英女王發表演說「強調團結」

曾罵中國是屎！D＆G反控吿「辱華舉報者」誹謗　索賠1.3億

美韓談定《特殊措施協定》　國務院：南韓政府同意增加軍費支出

白宮定調駭客入侵「發生中的威脅」　嚴厲要求微軟採取進一步措施

拜登政府高層訪美墨邊境　共和黨參議員批：2022年移民問題更嚴重

台灣鳳梨日本超市搶光光！　大讚「好甜好吃」：為挺台灣特地來買

非洲軍營「連5次爆炸」濃煙直竄天際！　居民流血逃命至少20死400傷

小情侶樓梯間激戰！祖父開門撞見超怒　他跳17樓逃生奇蹟生還

恐怖組織埋地雷！敘利亞平民採松露誤觸爆炸　至少18死3傷

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

吳孟達公祭／周星馳來送達叔了..　送花圈悲痛：永遠懷念

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

欠7.6萬醫藥費！3歲女童「傷口未縫合」被丟醫院門口...回家慘死

哈利梅根專訪播出前　英女王發表演說「強調團結」

曾罵中國是屎！D＆G反控吿「辱華舉報者」誹謗　索賠1.3億

美韓談定《特殊措施協定》　國務院：南韓政府同意增加軍費支出

白宮定調駭客入侵「發生中的威脅」　嚴厲要求微軟採取進一步措施

拜登政府高層訪美墨邊境　共和黨參議員批：2022年移民問題更嚴重

台灣鳳梨日本超市搶光光！　大讚「好甜好吃」：為挺台灣特地來買

非洲軍營「連5次爆炸」濃煙直竄天際！　居民流血逃命至少20死400傷

小情侶樓梯間激戰！祖父開門撞見超怒　他跳17樓逃生奇蹟生還

恐怖組織埋地雷！敘利亞平民採松露誤觸爆炸　至少18死3傷

快訊／抓到了！高雄男「狂轟10槍奪2命」　警15小時逮人

小學女童用餐區狂跳沙發　媽旁邊發呆還嗆人妻：哪個小孩不跳？

想詐騙老人反惹禍上身！　《詐欺女王》騙局之外還有局

廖了以是地下黨主席？　江啟臣怒斥：胡扯、胡說八道！

陸國防費增長6.8%！　發言人點名民進黨：天下不太平，國防必強大

下雨天宅在家！小瑪梳「單邊瀏海」蓋眼　背後暗藏超殺眼神

環保綠點兌換遊台南　環保省錢又有趣！

胖女患膽結石率飆7倍！醫曝10種人＝石頭製造機...吃抗生素也慘了

鈴木一朗復出！上場打擊和守備　自稱「選球眼」笑翻全場

邊緣柴衝進同類群沒人理！無辜臉求助　爸笑：那是雕像啦

帶愛犬拍婚紗慘遭一腳無情推開　柴堅定眼神：這個男人是偶的！

國際熱門新聞

25歲愛滋女搭車　遭受票員、司機性侵

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

南韓恐第一個從全球「消失」！

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

13歲少女推婦人「翻牆扔下樓」確認死亡才離開

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

她遭13歲少女強推墜樓　監視器畫面曝

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

小情侶樓梯間激戰被活逮！他跳17樓奇蹟生還

消耗量僅次於水　地球1資源面臨匱乏

5歲龍鳳胎結婚！爸媽狂逼：消業障

法議員、《費加洛報》老闆搭直升機墜亡　享壽69歲

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

台灣鳳梨日本超市搶光光：為挺台灣特地來買

更多熱門

相關新聞

歐洲海軍對中施加壓力　日專家：嚇阻作用強大

歐洲海軍對中施加壓力　日專家：嚇阻作用強大

中國不斷在南海擴張勢力，除了周圍國家之外，英國、德國和法國也分別派艦艇巡航印太海域。日本國際關係專家就分析，這是歐洲各國對「某國藐視國際規則」所做出的最重回應，北京當局不得不假定，英、法、德、日、澳可能會在爆發衝突時，替美國軍隊提供某種形式的支持，歐洲海軍對中國的嚇阻會比想像更加強大。

哈利梅根爆宮鬥秘辛　CBS砸2.5億搶播

哈利梅根爆宮鬥秘辛　CBS砸2.5億搶播

英接種疫苗人數逾2179萬　新增染疫病故減少

英接種疫苗人數逾2179萬　新增染疫病故減少

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

梅根槓上英國王室　好萊塢大咖相挺

梅根槓上英國王室　好萊塢大咖相挺

關鍵字：

哈利梅根伊莉莎白女王英國

讀者迴響

熱門新聞

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

25歲愛滋女搭車　遭受票員、司機性侵

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

小薰當媽了！兒子今年上大學

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

北部進帳621萬噸水　官員：救不了

2縣市大雨特報！　本周2波變天「降雨熱區」曝

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

宋慧喬跌出榜外！　2021南韓最美女星榜單出爐

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

弟救工人目睹兄摔5樓亡　北市裝冷氣「鐵架瞬間變形」

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面