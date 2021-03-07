香港2女接種陸產疫苗後不適　緊急送往醫院

▲香港已展開疫苗接種。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港7日傳出2位民眾在接種陸產科興新冠疫苗後，感到身體不適，被送往醫院觀察。由於香港上周及本周共有2人在接種科興疫苗後死亡，事件引起許多民眾關注。

根據《香港電台》報導，接種中心醫務總監郭寶賢表示，一名45歲女子接種疫苗後，在中心休息30分鐘、離開一段時間後，由於出現過敏反應，包括出疹，因此返回中心；另一名66歲女子接種疫苗後數分鐘，胸口不適、噁心想吐。

郭寶賢表示，兩人今早分別接種疫苗，醫護人員觀察兩人情況後決定將她們送醫，目前兩人情況穩定。

香港上周便有一名63歲男子在接種科興疫苗2天後死亡，本周也有一名55歲女子在接種科興疫苗3天後死亡。兩起案例雖未證實與疫苗有關連，但已引起許多香港民眾對陸產疫苗的疑慮，預約接種系統上的預約人數因此大減。

科興疫苗指的是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）所研發生產的新冠疫苗「克爾來福」，屬於滅活疫苗，也是第一批運抵香港的新冠疫苗。

香港特首林鄭月娥為了提振香港民眾對陸產疫苗的信心，在疫苗運抵不久後，就同一眾高級官員率先接種，並強調自己接種後沒有任何不適。

▼香港特首林鄭月娥率先接種科興疫苗，盼能為民眾建立信心。（圖／路透）

