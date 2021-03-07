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賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起看HBL：汗水留下感動印記

▲▼副總統賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起在場邊觀看HBL。（圖／賴清德）

▲副總統賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起在場邊觀看HBL。（圖／賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德7日親赴台北小巨蛋，在場邊觀看109學年度HBL甲級聯賽北一女中與陽明高中的女子組季軍戰；賽後，他在臉書PO出與台灣飛人陳信安的同框照表示，無論輸贏，他相信每一場比賽對球員來說都是重要的，場上的熱情、熱血拼勁，交織汗水、淚水的青春，都留下最感動的印記。

109學年度HBL高中籃球聯賽決賽由女子組季軍戰揭開序幕，賴清德也親赴小巨蛋力挺學生籃球，而民進黨立委吳思瑤、教育部次長林騰蛟和P.LEAGUE+桃園領航猿總經理陳信安也都隨行，一起在場邊觀戰。

賴清德在現場受訪時說，自己在小學跟國中都是「棒球咖」，高中到大學時期則是打籃球，一直都很喜歡籃球，也希望可以進場看比賽為球員加油。他表示，在現場觀賽的感覺跟在家裡看電視有很大不同，真的可以充分感受到球員的拼勁，還有追逐夢想的熱忱。

隨後，賴清德晚間也在臉書發文表示，無論輸贏，他相信每一場比賽對球員來說都是重要的，大家在場上那股熱情、熱血的拼勁，交織汗水、淚水的青春，都留下最感動的印記，「我要恭喜所有的參賽隊伍，你們每一位都是最棒的！」

▲▼副總統賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起在場邊觀看HBL。（圖／賴清德）

▲副總統賴清德跟陽明高中自拍合影。（圖／賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起在場邊觀看HBL。（圖／賴清德）

▲副總統賴清德跟北一女中合影。（圖／賴清德臉書）

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