台灣首廟天壇藏珍繡藝百品新書發表　黃偉哲、副總統賴清德一同見證祝福

▲台灣首廟天壇一字堂6日舉辦《台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品》新書發表暨文物庫房落成啟用典禮，副總統賴清德及台南市長黃偉哲等人出席見證祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市為台灣刺繡工藝重鎮，清末以來繡藝名聲十分響亮，天壇收藏繡品年代範圍涵蓋1920年代迄今，充滿民俗藝術特點，台灣首廟天壇一字堂6日舉辦《台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品》新書發表暨文物庫房落成啟用典禮，副總統賴清德及台南市長黃偉哲等人出席見證祝福，肯定天壇對台灣宗教文物保存及推廣成果。



副總統賴清德表示，台南是文化之都，希望未來台南市議員在議會能給予支持，各立委在立法院也爭取文化部的支持，讓台南市的刺繡文化或宗教文物，得以延續發展。



台南市長黃偉哲指出，天壇藏珍一書的出版，這些繡品的工藝特色，可為未來台灣傳統刺繡工藝的注入新生，同時也獻上祝福。



台灣首廟天壇董事長徐國潤表示，《台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品》一書的出版既是為天壇所藏各時期繡品的現況留下紀錄，這些繡品與時俱變的工藝特色，當可為過去百年來台灣民間宗教刺繡的發展提供比較明確的年代標尺，為未來台灣傳統刺繡工藝的復興注入養分。

首廟天壇進一步說明，該廟始建於清咸豐4年，主祀玉皇大帝，同祀眾多道教神明，是台灣首間官民合建的廟宇，也是台南市首屈一指的信仰中心，自建廟以來香火鼎盛、信眾絡繹不絕，累積了大量宗教文物，為有系統保存及推廣壇中收藏的珍貴文物，2015年初夏，天壇第9屆董事會，委託國立台南藝術大學藝術史學系黃翠梅教授主持天壇文物調查研究計畫，以科學方式進行分類整理與編目建檔，相關調查研究成果已於2017年出版。

2020年初春，為進一步弘揚天公信仰，改善天壇文物典藏空間，天壇第10屆董事會再請黃翠梅教授協助編撰天壇繡品圖錄，另邀請對博物館蒐藏庫房空間及設施規劃具豐富經驗的葉貴玉教授共同主持〈台灣首廟天壇文物庫房及相關設施建置規畫〉計畫，如今繡品圖錄已於2021年1月順利刊行，位於「儲存古文物暨讀書館」4樓的文物庫房也建置完成，朝向永續保存天公信仰相關文物的願景邁進。





另外，為弘揚天公信仰，天壇第9和第10屆董事會曾先後編列經費委託國立台南藝術大學協助天壇文物調查研究、繡品圖錄編撰與文物庫房規劃，因近日繡品圖錄和文物庫房均已順利完成，所以特別舉辦啟用典禮。



除賴清德副總統、台南市長黃偉哲到場見證祝福外，立委郭國文、王定宇、林俊憲、陳亭妃、林宜瑾及文化局長葉澤山、民政局長姜淋煌與市議員邱莉莉、陳怡珍、沈震東、蔡筱薇、呂維胤、鄭佳欣皆到場共襄盛舉。

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