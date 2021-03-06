馬雅各醫生別世百週年 賴清德、黃偉哲及英國在台辦事處鄧元翰代表一同紀念

▲賴清德總統、黃偉哲市長與英國在台辦事處新任代表鄧元翰等人，特地出席紀念活動的市集園遊會，表達對馬雅各醫生的感念。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

馬雅各醫生為英國長老教會第一個派遣到台灣的醫療宣教士，對台灣貢獻深遠，2021年適逢其別世百週年，台灣基督長老教會台南中會等單位合辦一系列紀念活動，賴清德總統、黃偉哲市長與英國在台辦事處新任代表鄧元翰，6日特地出席紀念活動的市集園遊會，表達對馬雅各醫生的感念。

賴清德副總統表示，馬雅各醫師一百多年來到南台灣醫療宣教，他愛人奉獻的精神延續至今，從去年疫情爆發以來，我們的第一線醫療防疫人員也正是秉持這樣的精神，挺身捍衛台灣人的健康，讓台灣的防疫表現舉世稱羨。今天也感謝鄧元瀚代表特別前來，希望台灣跟英國間，能在鄧代表的協助下延續馬雅各醫師串起的情誼，無論在防疫、經濟乃至於雙語國家，開展合作、展現新局。

黃偉哲表示，馬雅各醫師秉持基督精神，拋棄了在英國的優渥生活，遠渡重洋來到當時生活條件不好的府城行醫傳教，為台灣引進現代化醫療，許多人得著醫治，他的精神令人感佩。黃偉哲並說，馬雅各醫生當年的奉獻犧牲造福了我們，時至今日，有許多人在他創辦的新樓醫院恢復健康，他當初所傳播的福音也成為許多市民的心靈寄託，相當感謝他帶給台灣的貢獻。

鄧元翰代表入境隨俗，先用簡短台語向現場觀眾致意，並表示馬雅各醫師除了將醫療與宗教帶來台南、創建了第一間的西式醫院改善人民生活之外，一百多年前他更是英國與台灣間的橋樑，用愛心與耐心化解人民的誤會，兩國友誼得以發芽。鄧代表也表示，他將效仿馬雅各醫師的精神，努力深化台灣與英國的交流。

而今天也是鄧元翰代表第一次蒞訪台南，黃偉哲特別送上台南的鳳梨果乾，取鳳梨的台語諧音有福氣與好運之意，祝福鄧元翰代表派駐台灣任內一切順利。黃偉哲並大力推薦代表四月再訪台南，親自品嚐當季鮮甜可口多鳳梨，更希望台南跟英國未來有更多農業交流。

黃偉哲並藉此次會面機會向鄧元翰代表表示，目前台南正努力與牛津市、格拉斯哥市以及愛丁堡等英國城市建立更實質的友誼，他也請辦事處能多多協助，為兩地串起更緊密的交流。

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