助攻鳳梨外銷　貿協、台南市政府聯手舉辦台南熱帶水果及加工品國際採購日

▲台南市政府將與貿協、貿易局、農委會手舉辦「台南熱帶水果及加工品國際採購日」，黃偉哲市長要為農民開拓外銷通路，拓展經濟利益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國3月1日起暫時禁止進口台灣鳳梨，為助攻鳳梨外銷，台南市政府表示，將於4月27日與貿協、貿易局、農委會共同舉辦「台南熱帶水果及加工品國際採購日」，持續推廣台灣優質水果，致力打開外銷市場，幫助農民。

台灣鳳梨3月1日起暫時不能出口到中國大陸，政府相關單位，多管齊下助農民，台南市政府指出，貿協5日舉辦「台灣鳳梨及加工品國際採購日」，促成台灣34家廠商與7國、約30名買主洽談，搶攻商機，而台南市政府也與貿協等單位協商，將在4月27日，與貿協、貿易局、農委會共同舉辦「台南熱帶水果及加工品國際採購日」，幫助農民打開外銷市場。

台南市長黃偉哲說，台灣鳳梨外銷大約全國產量的十分之一，而外銷到中國大陸占9成，此次面對其政治因素禁止進口，台灣理所當然要加快擴展更多外銷市場，尤其台南是台灣第二大鳳梨產地，做為地方首長更要擔負照顧在地農民的責任，台南市政府將從加工以及協助調整其他出口市場的分散方式來處理，希望透過中央、地方及民間攜手協力，定能克服鳳梨的外銷困境。

黃偉哲市長指出，目前行政院農委會持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台及各種管道與中國大陸進行溝通，要求陸方取消暫停我方鳳梨輸入禁令；並請農委會會同產地地方政府、農民團體啟動完整的產銷輔導及因應措施，以確保農民權益。





黃偉哲表示，為擴大鳳梨銷售，除鳳梨外銷外，鳳梨相關加工產品，2020年以前，就已經陸續擴大鳳梨加工量，透過加工沒有生鮮的問題，還可以打開更多的外銷市場，因此台南市政府定會再盡全力配合，而「台南熱帶水果及加工品國際採購日」，就是整合行銷力量，開拓外銷通路，聯手銷售台灣各地鮮果，畢竟台灣是一體的，中央與地方攜手齊力為農民開拓經濟，硂保農民利益是當務之急。

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