竹市春節資訊懶人包！　垃圾清運醫療服務交通措施一次看

▲新竹市衛生局說明春節期間門診醫療服務狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆春節7天假期將至，新竹市政府今（4）日透過2021「平安好年」記者會，一次公布春節垃圾清運、交通疏導、門診醫療服務、居家關懷、春聯發放等便民服務資訊，市長林智堅預祝市民牛年健康平安、萬事如意，也提醒民眾出遊、圍爐謹守防疫原則，一起度過平安好年。

因應春節，市府也宣布，春節期間防疫不間斷，各遊憩點實施人數總量管制，春節期間有開放的景點與場館包括，十八尖山管制4000人、動物園1500人、圖書館動物園分館50人、昆蟲館50人、玻工館60人、消防博物館80人、南寮旅服中心300人。衛生局說，呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，若有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免外出。

對於民眾最關切的垃圾收運，環保局表示，因應農曆過年家戶大掃除需求，2月10日（小年夜）原為週三停收日，特別加班清運垃圾，依平日周一路線收運；2月11日（除夕）及2月16日（初五），原下午時段改上午時段、晚上時段改下午時段；大年初一至初四、初六等5天停收，2月18日（初七）即恢復正常清運。

環保局表示，大型家具家電清運，全年不限次數、不限件數，鼓勵民眾於平日分散清理。年節期間，從2月3日起至2月9日，每日清運登記預約上限從100調高至120件，額滿後將統一安排於年後清運，呼籲民眾記得「先登記、再排出」，預約電話03-5388406，2月10日至2月15日則暫停登記及清運。

交通處表示，因應7天連假，2月10日至16日市區路邊停車格暫停人工收費，YouBike也24小時不打烊、各站點照常營運；呼籲駕駛人春節期間注意行車安全，遵守「汽機車路口慢看停」原則，禮讓行人優先，讓新的一年更加平安美好。

衛生局表示，目前仍處疫情關鍵期，市府日前已召集竹市五大醫院，完善防疫醫療整備，包含防疫物資透明、確保醫療人專責病房、篩檢及人力能量、落實防疫指引等，並宣布春節期間24小時急診和門診不打烊，守護竹竹苗區近158萬民眾健康。

衛生局說明，新竹臺大、新竹馬偕、新竹國泰、國軍新竹、南門醫院五大醫院2月10日（小年夜）多正常看診，另外臺大新竹、新竹馬偕、新竹國泰三家醫院則在2月11日（除夕）至2月16日（初五）分別加開「防疫特別門診」，看診時間表可上衛生局網頁查詢。

另外，為隨時因應疫情變化，新竹市居家關懷中心春節關懷不打烊，有問題歡迎撥打24小時服務專線03-5266016詢問。衛生局也呼籲，民眾享受春節假期之餘，應注意個人防疫措施，如：落實配戴口罩、保持適當社交距離及勤用肥皂洗手，如有發燒、咳嗽等不適症狀，建議在家休息避免外出，避免出入人潮擁擠之公共場所。

響應年節歡慶氣氛，民政處表示，除了春聯已由區公所配送到各家戶或管理委員會，限量「新春開運組」春聯、紅包袋、開運小紅包，今日起可至新竹市三區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等5處地點免費索取。另外，開運小紅包明（5）日起，將配送到各大宮廟，數量有限、送完為止，詳細發放時間以各宮廟訂定時間主，一起迎接新年好運到！