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台大新竹爆500坪違建　拆完才能收停車費！業者每月慘虧30萬

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▲台大新竹爆500坪違建　拆完才能收停車費！業者每月慘虧30萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲台大新竹分院爆出違法使用約500坪的違建。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

台大新竹分院遭爆院區內至少10處大小違建，包括增建倉庫、陽台、雨遮、機車棚、鐵皮屋辦公室等，違建總計約500坪，2019年12月遭竹市府要求自行拆除，沒想到事隔一年，違建還在，根本不顧民眾和醫療人員的安全。

台大新竹分院遭民眾踢爆，未向市府申請建照，即找來工來進行施工，車棚、雨遮、隔離小屋及安全衛生室及倉庫都是違建，佔地近500坪。新竹市都發處也證實，收到民眾檢舉台大新竹分院違建一案，經查報，初步勘驗周遭鐵皮屋都屬未合法申請的建物，依規定要求台大新竹分院改善。

▲台大新竹爆500坪違建　拆完才能收停車費！業者每月慘虧30萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲安全室外推的部份也被確認是違建。

只是，市府過去曾查勘現場，將違建一事發文給院方總務單位，卻被置之不理，甚至招商找來停車業者營運停車業務時，業者才發現機車棚全是違建，根本不能收費，造成每月虧損；鐵皮搭建的機車停車棚，宿舍、圍牆旁也搭建機車停車區，但欠缺管理，非常擁擠，且凌亂不堪。

不止如此，急診室旁還有一間2層高鐵皮屋，平時用作工作人員的辦公處所，竟然也是違建。台大新竹分院因業務量龐大，腹地不敷使用，竟在未申請建照的情況下，逕自找來廠商違法增建陽台、雨遮、外推違建、機車棚、倉庫，甚至直接在急診室旁搭建鐵皮屋做為辦公處所。

▲台大新竹爆500坪違建　拆完才能收停車費！業者每月慘虧30萬。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹市府證實，院內的確有多處違建。

苦主還有承包院內停車場的經營業者，岳洋公司看好台大新竹分院病患多，停車業務有利可圖，在今年初標下機車棚停車管理，花費幾百萬元架設軟、硬體設備，改善停車場工程，卻收到市府要求「拆除違建才能正式營業收費」，才知道停車場的雨遮等處都是違建，只是台大新竹分院忽視不理，只能繼續維持免費停車，岳洋每個月損失30萬元停車費收入。

▲台大新竹爆500坪違建　拆完才能收停車費！業者每月慘虧30萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼機車停車場因為有違建，在拆除前無法收費，承攬的業者每月慘虧30萬。

▲台大新竹爆500坪違建　拆完才能收停車費！業者每月慘虧30萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

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