刪Q危機燒向民進黨　林飛帆籲國民黨：停止這樣的行為

▲民進黨副秘書長林飛帆呼籲，國民黨停止報復性罷免的行為。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

罷免台灣基進黨立委陳柏惟一案，中選會在5日宣布第一階段連署通過，而民進黨立委吳思瑤則被鎖定為下個目標。對此，民進黨副秘書長林飛帆6日表示，大家都不樂見罷免工作被濫用，「還是希望在野黨朋友，特別是國民黨的朋友能停止這樣的行為，讓台灣民主回到正軌」。

面對黨籍立委陳柏惟罷免案第一階連署門檻達標，基進黨發表聲明，不樂見社會能量遭到親中勢力濫用，耗費輪番的罷免活動上，罷免是人民不得已的手段，不是政治鬥爭的工具，更不是國民黨操作公投案換取聲量的墊腳石。

基進黨相信，陳柏惟進入國會一年來成績有目共睹，基進黨也秉持「一人當選，全黨服務」的精神在各地深耕，人民心中的那把尺，對於惡意的罷免，自有公斷。

基進黨指出，先有急統勢力發動報復罷免，後有國民黨積極動員介入，甚至中國官媒也隔海呼應，既然「中國隊」已經合流，意圖提前打響2022年的選戰，再劍指2024，面對中國巨獸，基進黨絕不輕忽，積極應戰。

「護台防中，貫徹理念並打造理想國家，是所有基進人的志業。」基進黨表示，不會因為任何威脅而退縮，不會因為任何的利誘而改變，堅持到底，就是基進黨回應選民託付的方式，也是對這塊土地的責任與精神。