「刪Q」邁入二階　基進黨「4不聲明」：不樂見社會遭親中勢力濫用

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階連署門檻達標，中選會副主委陳朝建5日證實，該罷免案審查結果已達法定提議人人數。對此，基進黨晚間發表4點聲明，並呼籲各界關心的朋友遏止這場罷免。

基進黨4點聲明指出，第一，不樂見：基進黨不樂見社會能量遭到親中勢力濫用，耗費輪番的罷免活動上，罷免是人民不得已的手段，不是政治鬥爭的工具，更不是國民黨操作公投案換取聲量的墊腳石。

第二，不悲觀：基進黨相信，陳柏惟進入國會一年來成績有目共睹，基進黨也秉持「一人當選，全黨服務」的精神在各地深耕，人民心中的那把尺，對於惡意的罷免，自有公斷。

第三，不輕忽：先有急統勢力發動報復罷免，後有國民黨積極動員介入動員，甚至中國官媒也隔海呼應，既然「中國隊」已經合流，意圖提前打響2022年的選戰，再劍指2024，面對中國巨獸，基進黨絕不輕忽，積極應戰。

第四，不妥協：護台防中，貫徹理念並打造理想國家，是所有基進人的志業；基進黨不會因為任何威脅而退縮，不會因為任何的利誘而改變，堅持到底，就是基進黨回應選民託付的方式，也是對這塊土地的責任與精神。

最後，基進黨也表示，呼籲各界關心的朋友，一同團結面對「中國隊」的集結，親中集團意圖捲起的「韓流2.0」，基進黨要讓這份野心，遏止在這一戰。