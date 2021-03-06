公投連署延燒　「藻礁男孩」林飛帆：這是兩種環境保護的思維

▲民進黨副秘書長林飛帆出席民進黨「新南向在台灣」冬令營。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署突破50萬份，民進黨年輕世代的副秘書長林飛帆、林鶴明以及立委洪申翰3人銜命分進合擊與環團對話溝通。對此，林飛帆6日受訪表示，這並不是環境跟經濟的對抗，是如何在減煤、降低空汙與保護藻礁的權衡、對話，這也是他努力的方向。

談到被外界取「藻礁男孩」綽號，林飛帆笑說，很多關心環境、關心藻礁的朋友這陣子都相當辛苦，「還是要感謝他們對台灣環境的關心跟對台灣環境運動的努力」，藻礁議題如同蘇院長、經濟部的回應，大家都很肯定環境團體在這件事情上的努力。

「我還是要強調，這並不是環境跟經濟的對抗。」林飛帆強調，實際上是在能源轉型政策中，如何減煤、降低空汙與天然氣發電的發展，跟藻礁之間，兩者的權衡，中間的過程還是要有更多的互動跟對話，一方面是聆聽公民團體藻礁議題如何保護，或是在整個能源發展發電方式，如何進一步達成能源轉型的工作，希望這兩者間能取得平衡。

林飛帆表示，有非常多關心藻礁的朋友，不見得是團體的成員，但是他們在這段時間有找他或是找洪申翰，都表達對這事情的擔心跟看法。他強調，會盡可能去聆聽大家的想法、蒐集意見，同時把他們理解的狀況做說明。

林飛帆重申，這並不是環境跟經濟之間的二元對立，而是兩種環境保護的思維，「如何降低空汙跟減煤的工作，跟藻礁保育如何做權衡、做更好的平衡，是我們努力的方向」。

他也提到，民進黨政府在過去一段時間在保護藻礁工作上也盡了非常大的心力，從原本國民黨的232公頃方案，在民進黨執政期間盡力縮減開發面積，盡可能避免對藻礁的影響，這是常識努力的方向。

至於經濟部長王美花稱藻礁公投若過關，會增加煤碳使用量，被外界質疑是威脅？林飛帆說明，經濟部有相關數據資料，相信很多公民團體都很關心，天然氣接收站如果沒辦法設立，會不會增加燃煤發電，這也是過去大家不斷嘗試努力說明的。

林飛帆說，要鼓勵的是，經濟部跟民間之間可以把大家對於不同數據的了解，拿出來互相做個討論，彼此能理解大家站在什麼立基點上做這樣的討論。