羅智強建議陳柏惟不想被罷免　就站出來嗆這兩件事

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中選會副主委陳朝建5日證實，台灣基進黨立委陳柏惟罷免案審查結果已達法定提議人人數。對此，國民黨台北市議員羅智強建議陳柏惟勇敢站出來，為藻礁議題嗆經濟部長王美花還有民進黨，這樣罷免成功機率就會小一點。

羅智強6日在臉書發文表示，王美花說，不在藻礁上面蓋三接站，中火就要多發電，台中鄉親就要吸燃煤空污，這擺明了嗆中南部鄉親「敢支持藻礁公投，吸空污就是自找的」；因此陳柏惟應該站出來，狠的反嗆王美花跟民進黨「藻礁永存是蔡總統當年的承諾，現在講這些五四三，民進黨你要不要臉」。

羅智強說，陳柏惟如果敢這樣嗆，鄉親就會覺得你「民意大於黨意」，就會對你多一點好感，你被罷免的機率就會小一點，反之，如果王美花都這樣侵門踏戶了，卻還不敢幫台中市民講話，那說真的，「養你這個立法委員有什麼用？被罷免也是剛好而已」。

羅智強也強調，要陳柏惟先為自己護航萊豬向台中市民道歉，再出來嗆王美花侵門踏戶恐嚇台中市民，否則罷免也只是剛好而已。

陳柏惟罷免案一階連署門檻達標，他5日下午受訪時表示，今天是二十四節氣中的驚蟄，有一句話叫做「要做牛嘸驚沒犁通拖」，既然在驚蟄這一天春雷先響，春天也要來了，謝謝大家提供這麼多的工作機會。

陳柏惟強調，大家對他的期待一定會盡全力完成，「很可惜我沒完成對我沒期待的人的期待」，不會因為這些人影響他的目標，自己會繼續前進，也歡迎有願意到服務處交流、交換意見的人，團隊一定會在立法院與地方盡心盡力地為大家打拚。