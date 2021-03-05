老公森77！卡拉OK踩到老婆腳不道歉　他持安全帽暴打醉男

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區信義路5日深夜0時許發生一起鬥毆案件，一名陳姓男子在卡拉OK店內酒後不勝酒力，不小心踩到店內另名女顧客的腳卻不自知，也沒向對方道歉，讓女顧客老公詹男追出店外，持安全帽朝臣男臉猛砸，陳男被打得滿臉血不斷拼命掙扎，警方獲報到場後協助將其送醫急救，所幸沒有大礙，由於他不願提告，全案依照社會秩序維護法裁處送辦。

▲卡拉OK店外陳男遭持安全帽暴打倒地。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，由於現場陳男慘叫激烈，驚動到附近準備睡覺的鄰居，板橋區信義派出所員警接獲報案趕抵KTV門口外，到場時雙方已經沒有扭打，經詢問後得知，詹男（39歲）原本跟妻子盧女（37歲）及另外一名友人在卡拉OK內喝酒，但在歡唱時陳男（55歲）踩到盧女的腳，詹男等人氣得怒嗆「不用道歉嗎？」不料陳男卻當作沒聽到。

詹男等人壓住怒氣，不料醉醺醺德陳男臨走之前又到詹男這一桌鬧事，讓詹男怒不可遏，追出店外拿起安全帽朝陳男一陣猛打，陳男招架不住重摔倒地，還不斷用手摀著頭拼命掙扎，救護人員到場後見其臉部多處擦挫傷，送醫急救後無大礙，由於陳男不願提出傷害告訴，全案依照社秩法第87條送辦。

▼警方獲報到場協助將傷者送醫治療。（圖／記者陳豐德翻攝）



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